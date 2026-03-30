Petróleo supera los US$ 116 por barril luego que Trump dijera que quiere “apoderarse del petróleo en Irán”

En una entrevista con el medio Financial Times, el mandatario estadounidense afirmó que quiere "apoderarse" del petróleo en Irán y que podría tomar la isla de Jarg, que gestiona cerca del 90 % de las exportaciones petroleras del país.

(CNN) — Los precios del petróleo subieron el lunes: el crudo Brent superó los US$ 116 por barril, después de que los comentarios del presidente Donald Trump avivaran los temores de que el conflicto en Medio Oriente pudiera intensificarse aún más.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió un 3,5 % hasta los US$ 116,5 por barril. El WTI, la referencia estadounidense, subió un 2 % hasta los US$ 101,7 por barril.

En una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, Trump afirmó que quiere “apoderarse del petróleo en Irán” y que podría tomar la isla de Jarg, que gestiona cerca del 90 % de las exportaciones petroleras del país.

Según el FT, comparó esta posible medida con las operaciones estadounidenses en Venezuela, donde Estados Unidos pretende controlar la industria petrolera “indefinidamente” tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Los precios del petróleo crudo se han disparado más del 50 % en lo que va de marzo tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El viernes, el Brent cerró en US$ 112,57, su nivel más alto desde 2022.

Antes del ataque estadounidense e israelí contra Irán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, lo que llevó a Teherán a bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Trump también declaró este domingo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos estaba manteniendo negociaciones “muy buenas” con Irán, y añadió que Teherán había aceptado “la mayor parte” de la lista de 15 demandas de Washington para poner fin a la guerra.

Anteriormente, funcionarios iraníes habían expresado su escepticismo sobre el plan, que se cree que incluye el compromiso de no desarrollar armas nucleares, entregar el uranio altamente enriquecido de Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía también trabajan para poner fin a la guerra. Los funcionarios se encontraron el domingo en lo que el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, describió como una reunión “muy productiva”. Añadió que Pakistán facilitará las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos días.

Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado miles de militares a Medio Oriente durante la última semana.

Por otra parte, los milicianos hutíes, respaldados por Irán, se unieron al conflicto en Yemen durante el fin de semana, lanzando ataques contra Israel el sábado. Los rebeldes podrían bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico que conecta el mar Rojo con las rutas marítimas mundiales.

“Todavía no hay señales de que el conflicto vaya a terminar de forma clara, y dados los distintos titulares, los inversores siguen temiendo una nueva escalada”, escribió Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank, en una nota este lunes.