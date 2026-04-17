Petro compara avance de discursos antiinmigración en Europa con Hitler, elogia a España y pone a Chile como contraste

El presidente de Colombia criticó el avance de discursos xenófobos en Europa, valoró la postura española frente a la migración y aseguró que en Chile se habla de “evacuar a venezolanos” al contrastar modelos de integración.

(Con información de EFE) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas al avance de discursos antiinmigración en Europa y los comparó con el nazismo, en una intervención en España donde también puso a Chile como ejemplo en el debate migratorio.

Durante una entrevista en Barcelona, el mandatario afirmó que la xenofobia que gana espacio en algunos países europeos responde a una lógica de “odio racial al extranjero”. En ese contexto, sostuvo que “eso se llama Hitler” y agregó que “Hitler está de nuevo vivo en Europa”, en alusión a estos movimientos.

Petro planteó que la migración debe entenderse como un factor de desarrollo y no como una amenaza. “La diversidad es la fuente de riqueza”, afirmó, al tiempo que cuestionó el uso político del rechazo a extranjeros para obtener respaldo electoral.

En ese marco, el mandatario elogió la postura de España, destacando su enfoque frente a la migración y su posición en el conflicto en Irán. A su juicio, se trata de una visión “de vanguardia” dentro de Europa, al reconocer el aporte económico y social de los migrantes.

Una mención a Chile

El presidente colombiano también abordó la experiencia de su país con la migración venezolana, señalando que ha sido posible absorber el impacto sin efectos negativos relevantes. Recordó que millones de colombianos emigraron en décadas pasadas y que hoy el flujo se ha invertido.

Fue en ese punto donde mencionó a Chile, al contrastar esa experiencia con el debate local. Según dijo, en el país “se habla de evacuar a venezolanos”, lo que planteó como una diferencia respecto del modelo colombiano de integración.

Petro sostuvo que excluir migrantes implica “excluir cerebros”, en un contexto donde el desarrollo económico depende cada vez más del capital humano. En esa línea, defendió la libertad de movimiento como un principio que debería ser promovido por los países.

Sus declaraciones se dan en medio de un escenario global marcado por tensiones migratorias y el avance de fuerzas políticas que han endurecido su discurso frente a la llegada de extranjeros, especialmente en Europa.

Según consignó EFE, el mandatario realizó estas declaraciones en el marco de una entrevista en el programa “Los Desayunos” de RTVE y la agencia internacional.