Petro asegura que se peleó con Javier Milei en la cumbre del G20: Acusa que delegación argentina ocultó los videos

Por CNN Chile 22.11.2024 / 12:15 Compartir

El presidente de Colombia explicó que esos momentos no aparecieron en ninguna parte porque “la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí”.