Petro acusa a EE. UU. de cometer delitos de “lesa humanidad” por ataques en el Caribe

Por CNN Chile

01.12.2025 / 17:27

En redes sociales, el mandatario acusó a su homólogo norteamericano, Donald Trump, de liderar un Gobierno que, según él, ejecutó “asesinatos sistemáticos” en la región.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó este lunes el tono de sus críticas hacia Estados Unidos, denunciando que las recientes operaciones militares realizadas en el Caribe constituyen un “delito de lesa humanidad”.

En redes sociales, el mandatario acusó a su homólogo norteamericano, Donald Trump, de liderar un Gobierno que, según él, ejecutó “asesinatos sistemáticos” en la región.

“Pienso que lo que se ha hecho en el Caribe es un asesinato sistemático que es un delito de lesa humanidad. Creo que así sea desplazándose en canoa, como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas, en asamblea para unirse y actuar”, escribió Petro.

El jefe de Estado también aseguró que abogados estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, estarían evaluando la política del exsecretario de guerra de Trump, Pete Hegseth, a quien responsabiliza de la muerte de civiles caribeños bajo “órdenes directas”.

