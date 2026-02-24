PETA pide trasladar al monito viral Punch a un santuario: “Lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma”

Desde la organización animalista afirmaron que Punch no debería estar "buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento", alertando además que estos casos alimentan un círculo vicioso en el que los zoológicos crían y exhiben bebés de animales para impulsar la venta de entradas.

(EFE) – Este martes, la organización de defensa de animales PETA demandó el traslado a un santuario del macaco japonés Punch, que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, al afirmar que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.

“Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento“, dijo Jason Baker, presidente de PETA Asia, según un comunicado compartido este martes por la organización de defensa de animales.

La oenegé instó al zoológico a “hacer lo correcto” trasladando a Punch a un santuario reputado, ya que “lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida“.

El jefe de PETA Asia comparó el caso con el de otros animales virales, como la famosa hipopótama tailandesa Moo Deng.

La organización animalista sostuvo que la fama en internet es pasajera y que únicamente contribuye a alimentar un círculo vicioso en el que los zoológicos crían y exhiben bebés de animales para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PETA Asia (@petaasia)



Punch, de siete meses, fue rechazado por su madre tras nacer en julio pasado y desde entonces fue criado por el personal del zoológico, que le proporcionó un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno.

Su vínculo especial con el peluche lo ha convertido en una de las principales atracciones del zoológico, que hace unos días se vio envuelto en una polémica por videos difundidos en X que mostraban al pequeño siendo intimidado con violencia por otro macaco.

El zoológico señaló el viernes pasado, en un comunicado, que el episodio captado en vídeo fue un hecho esporádico ocurrido cuando Punch intentó interactuar con otra cría del grupo y fue reprendido por una hembra adulta, que parecía ser la madre del pequeño con el que trataba de comunicarse, en lo que tildó de un proceso normal de socialización de la especie.