Perú también está excavando una zanja en la frontera con Chile, pero tienen un motivo distinto

La intervención se realiza en el complejo fronterizo de Santa Rosa, en Tacna.

La construcción de una zanja en territorio peruano, cerca de la frontera con Chile, abrió especulaciones en los últimos días sobre una posible réplica de la barrera que el gobierno de José Antonio Kast impulsa para frenar el ingreso irregular de migrantes. Sin embargo, autoridades de Perú descartaron esa interpretación y aseguraron que la obra responde a fines logísticos vinculados al transporte de carga.

De acuerdo a lo que informó Infobae, los trabajos se desarrollan en las cercanías del complejo fronterizo de Santa Rosa, en la región de Tacna, a unos 60 metros de la línea de la Concordia. Según explicó el gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, Eduardo Sánchez, la excavación forma parte de un proyecto de mantenimiento y ampliación de la plataforma destinada al control de camiones de carga pesada.

De acuerdo con esa versión, el objetivo de la obra es ordenar el ingreso de esos vehículos para evitar que interfieran con el tránsito de buses y autos particulares, especialmente en períodos de alta demanda. La idea es que los camiones puedan realizar un control previo en una zona separada, lo que permitiría agilizar el paso de pasajeros y turistas en el complejo fronterizo.

La intervención contempla una zanja de aproximadamente 200 metros lineales, con dos metros de ancho y dos metros de profundidad, además de un túmulo de tierra natural. A ello se suman obras de iluminación y señalización para mejorar la seguridad del área.

Desde Tacna insistieron en que esta excavación no busca impedir el paso de personas ni responde a una política de control migratorio. Por el contrario, apuntaron que se trata de una solución vial para reducir cuellos de botella y mejorar la operatividad del recinto.