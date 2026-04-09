Mundo perú

Perú declara estado de emergencia en zona fronteriza con Chile: Será vigilada con drones

Por CNN Chile

09.04.2026 / 17:58

{alt}

La medida, que tendrá una duración de 60 días, fue establecida mediante un decreto supremo.

(EFE) – Este jueves, el Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en cuatro distritos de la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile, que será vigilada con patrullas terrestres y drones, “para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia”, informaron fuentes oficiales.

La medida, que tendrá una duración de 60 días, fue establecida mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano y comprende a los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

Según la disposición, durante la vigencia del estado de emergencia la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención “sobre la base de inteligencia, estadísticas y mapas del delito”.

Además, se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de tránsito y de reunión y seguridad personal.

La norma estableció también que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas “de carácter masivo y público” requerirán del permiso de las autoridades competentes para su evaluación.

Durante la emergencia se mantendrá en sesión permanente el comité regional y los provinciales de seguridad ciudadana de Tacna y se realizarán patrullas motorizadas permanentes y continuas en la línea fronteriza con Chile, precisó.

Además, se intervendrá a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados o autorizados, se realizarán operativos en esos lugares y se implementará un monitoreo aéreo con drones en la línea fronteriza y pasos no habilitados.

El decreto supremo fue publicado con las firmas del presidente de transición de Perú, José María Balcázar; del primer ministro, Luis Arroyo; y de otros siete ministros, entre ellos los de Defensa e Interior.

DESTACAMOS

Negocios Chile apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial en la carrera por ser el principal productor mundial de salmón

LO ÚLTIMO

Mundo Estados Unidos: Familia demanda a hospital donde un joven de 26 años murió mientras lo atendían por telemedicina
🔴 EN VIVO | CNN Prime con Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Donald Trump acusa que Irán está gestionando muy mal el paso de petróleo a través de Ormuz
CDE evalúa acciones judiciales contra Camila Flores en medio de investigación por presunto fraude al Fisco
Rector de la UACh: "Con la ministra Lincolao acordamos desescalar el conflicto, lo que implicaba no llamar a Carabineros"
Montos superan US$ 550 millones: Más de un cuarto de contribuyentes presentaron su declaración de renta al SII