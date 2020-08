VIDEO RELACIONADO – Trump da ultimátum a Tik Tok (00:51)

(CNN) — Jonathan Swan, un reportero de Axios, ha revelado las palabras mágicas que exponen las mentiras del presidente Donald Trump por lo que son.

¿OMS?

¿Qué?

¿Cómo?

No.

En una entrevista que se emitió el lunes por la noche en Axios on HBO, Swan demolió algunos de los puntos de conversación más deshonestos de Trump con una táctica poderosa que rara vez ha sido utilizada por las personas que Trump ha permitido entrevistarlo: Contrapreguntas básicas.

Muchos de los entrevistadores de Trump son aduladores de derecha que no tienen interés en desafiarlo. Pero Trump ha derrotado incluso a sus otros entrevistadores al emplear una estrategia que podemos llamar golpear y huir: decir cosas deshonestas y luego lanzarse a otras cosas deshonestas antes de que el entrevistador reaccione.

Lee también: Enfermera sacó a tres recién nacidos de un hospital destrozado por la explosión en Beirut

Swan -como Chris Wallace de Fox News en menor medida, en una entrevista emitida el 19 de julio- llegó armado con hechos y se preparó para usarlos, incluso si tenía que interrumpir a Trump como Trump interrumpe a otros. Y Trump no estaba listo para responder.

Tomemos su intercambio sobre las pruebas de coronavirus. Trump pronunció una versión de su refrán ahora familiar sobre cómo se sobrevaloran las pruebas, atribuyendo estas tonterías a “aquellos que dicen” sin nombrar quienes. Swan presionado para más detalles.

Trump: “Sabes, hay quienes dicen que puedes testear demasiado“.

Swan: “¿Quién dicen eso?”

Trump: “Oh, solo lea los manuales. Lea los libros“.

Swan: “¿Manuales? ¿Qué manuales?”

Trump: “Lee los libros. Lee los libros“.

Swan: “¿Qué libros?”

Trump siguió adelante sin ofrecer una respuesta directa. Si bien Swan no pudo lograr que el presidente reconociera que está inventando estos “manuales” y “libros”, lo expuso.

Lee también: Cerca de 300 mil personas sin hogar: Bachelet llama a la comunidad internacional a solidarizar con Beirut

Swan tuvo un éxito similar cuando Trump volvió a su afirmación ridículamente inexacta de que el virus está “bajo control”, lo que ha estado haciendo durante más de seis meses.

Trump: “En este momento creo que está bajo control. Te diré qué …”

Swan: “¿Cómo? 1.000 estadounidenses mueren por día“.

Trump: “Están muriendo. Eso es cierto. Y hay que… es lo que es. Pero eso no significa que no estamos haciendo todo lo que podemos. Está bajo control tanto como puedes controlarlo“.

Nuevamente, Trump no se rindió explícitamente. Pero el seguimiento básico de Swan con un “¿cómo?” y una estadística clave forzaron a Trump a rendirse de facto (“Está bajo control tanto como usted puede controlarlo”) y otra observación reveladora, “Es lo que es”.

Otras afirmaciones falsas

Trump hizo al menos 17 afirmaciones falsas adicionales en la entrevista de 35 minutos. (Todavía estamos revisando la transcripción, por lo que el total final podría ser mayor).

Un incidente en Portland: cuando Swan mencionó “imágenes inquietantes de personas en uniforme que golpeaban al veterano de la Marina” en Portland, Trump dijo “no” repetidamente y luego dijo: “Noticias falsas”. (No había nada falso sobre lo que dijo Swan. Como Swan notó, la paliza del manifestante Chris David fue capturada en video).

NBC y Portland: Trump afirmó que el programa de noticias NBC de Lester Holt describió engañosamente la visita del alcalde de Portland, Ted Wheeler, el 23 de julio a un sitio de protesta al retratar a Wheeler como amigo de los manifestantes. (El segmento de NBC Nightly News esa noche señaló explícitamente que los manifestantes estaban descontentos con Wheeler: “Ted Wheeler, quien también es comisionado de policía de Portland, fue abucheado por los manifestantes, quienes criticaron su liderazgo en la policía de Portland”. No hay evidencia de que los manifestantes del reclamo de Trump “lo habrían matado” si no fuera por su equipo de seguridad).

El palacio de justicia de Portland: Trump afirmó que el palacio de justicia federal en Portland, que ha sufrido daños por parte de algunos de los manifestantes en la ciudad, es un “edificio de US$600 millones”. (El juzgado costó unos US$129 millones reportados para construir en la década de 1990; incluso con la inflación, eso es aproximadamente US$200 millones de hoy. Trump afirmó la semana pasada que era un “edificio de mil millones de dólares”).

Lee también: Allamand reporta “ataque armado” contra embajador de Chile en Colombia

Sanciones por daños en el juzgado: Trump afirmó: “Ahora tenemos una regla de 10 años. Derribas, intentas derribar, nuestro juzgado, tocas nuestro juzgado, vas a la cárcel por 10 años”. (No existe una “regla” de que cualquier persona que toque o dañe el juzgado vaya a la cárcel por 10 años. Esta es la pena máxima que un juez puede optar por imponer, bajo una ley federal de décadas de antigüedad, por destruir propiedad federal. En junio Trump emitió una orden ejecutiva declarando que las personas que dañen monumentos o propiedades federales serán procesadas “en la mayor medida” según las leyes existentes, pero no creó ninguna ley nueva).

Casos de coronavirus: Trump afirmó que “tenemos casos” del coronavirus “debido a las pruebas”. (Las pruebas no crean casos, solo revelan su existencia y, de hecho, las pruebas son una herramienta de lucha contra una pandemia que se supone que ayuda a reducir la cantidad de casos reales).

Número de muertos en Corea del Sur: Trump puso en duda la afirmación correcta de Swan de que Corea del Sur tiene 300 muertes por el coronavirus, diciendo: “No lo sabes”. Cuando Swan lo presionó sobre si cree que Corea del Sur está falsificando sus estadísticas, Trump dijo: “No voy a entrar en eso, porque tengo una muy buena relación con el país. Pero no lo sabes”. (Corea del Sur tenía exactamente 301 muertes confirmadas hasta el martes; no hay base para afirmar que el país está falsificando sus datos. Muchos países, incluidos Corea del Sur y los Estados Unidos, probablemente tengan más muertes reales por coronavirus que las confirmadas hasta la fecha, pero Swan estaba utilizando correctamente los números disponibles).

La presencia de Estados Unidos en Afganistán: Trump afirmó que Estados Unidos está “en gran parte fuera de Afganistán”. (“En gran medida” es vago, pero como señaló Swan, Estados Unidos todavía tiene más de 8.000 soldados en Afganistán).

Lee también: Trump ofrece ayuda al Líbano y dice que la explosión “parece un ataque terrible”

La cantidad de tropas en Afganistán: Trump le dijo a Swan “te equivocas” por decir que la cantidad actual de tropas en Afganistán es aproximadamente la misma que cuando Trump asumió el cargo. (Swan tenía razón).

Margen de Trump en 2016: Trump afirmó que venció a Hillary Clinton “306 a 223” en el Colegio Electoral en 2016. (Clinton obtuvo 232 votos electorales; sabemos que esto es algo pequeño, pero Trump ha dicho “223” 12 veces desde julio de 2019).

La historia de la votación por correo: Trump afirmó que “tenemos un nuevo fenómeno. Se llama votación por correo”. (Como señaló Swan, los estadounidenses han votado por correo desde la Guerra Civil. Trump aclaró que estaba diciendo que la votación por correo ahora se utilizará más que antes, lo cual es justo, pero eso no hazlo “nuevo”)

Voto por correo y fraude: Trump afirmó que “no hay forma de que puedas realizar un voto por correo sin hacer trampa masiva”. (No hay evidencia de trampa masiva con la votación por correo y cinco estados, incluido el conservador Utah, han llevado a cabo elecciones justas casi por completo por correo).

Votación en ausencia: Trump nuevamente argumentó que la votación en “ausencia” es justa, pero otras votaciones por correo no lo son. (No hay una diferencia real; muchos estados, como Florida, donde el propio Trump vota por correo, no hacen distinción alguna entre las personas que votan por correo mientras están en el estado o fuera del estado).

Restricciones de viaje: Trump afirmó que impuso una “prohibición a China” y una “prohibición a Europa”. (Impuso restricciones de viaje pandémicas tanto en China como en Europa, pero tampoco fue una “prohibición” completa; eximió a los ciudadanos y residentes permanentes, muchos de sus familiares y países europeos completos).

China y el comercio: Trump sugirió que China está pagando los aranceles a los productos chinos importados (los importadores estadounidenses hacen los pagos arancelarios reales, y los estudios muestran que los estadounidenses están asumiendo el costo) y que China tuvo su peor año en “67 años” antes de la pandemia (El crecimiento oficial del PIB de China en 2019 fue 6.1%, el más bajo en 29 años).

Afroamericanos: Trump afirmó que ha hecho “más por la comunidad negra que nadie con la posible excepción de Abraham Lincoln, te guste o no”. Cuando Swan le preguntó específicamente si cree que hizo “más que Lyndon Johnson, quien aprobó la Ley de Derechos Civiles”, Trump dijo que sí. (Le damos a Trump amplia libertad para expresar opiniones, pero esta es ridícula. Lincoln, quien emancipó a los esclavos y ganó la Guerra Civil, es una cierta excepción, no una posible excepción; la monumental Ley de Derechos Civiles y Derechos de Votación de Johnson claramente empequeñeció el impacto de cualquiera de las políticas de Trump).