Periodista Lauren Tomasi es herida por una bala de goma disparada por la policía mientras cubría protesta en Los Ángeles

(CNN En Español – CNN Chile) – Lauren Tomasi, corresponsal en EE. UU. de Nine News, afiliada de CNN, estaba cubriendo las protestas en Los Ángeles el domingo cuando fue alcanzada por una bala de goma disparada por la policía cercana.

“La policía se está acercando a caballo, disparando balas de goma a los manifestantes, desplazándolos por el corazón de Los Ángeles”, dijo frente a cámara, señalando a los agentes al costado de la carretera.

Varios segundos después, se escucha una detonación y Tomasi se agarra la pierna con un grito de dolor. El equipo se retira rápidamente, mientras varias voces preguntan si está bien.

Según informó Nine News, quedó adolorida pero no sufrió heridas de gravedad.

