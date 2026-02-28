Pedro Sánchez condena ataques de EE.UU. e Israel y pide desescalada inmediata en Medio Oriente

El presidente del Gobierno español condenó la acción militar contra Irán, advirtió sobre el riesgo de una nueva guerra prolongada en la región y llamó a retomar el diálogo bajo el respeto al derecho internacional.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó este sábado la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán y advirtió que la ofensiva representa una escalada que contribuye a un escenario internacional “más incierto y hostil”.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario español señaló que no solo condena los ataques, sino también las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria.

“No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”, escribió.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y…

Sánchez exigió una desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional, en medio del aumento de tensiones tras los bombardeos contra territorio iraní.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo español sostuvo que es momento de retomar el diálogo y avanzar hacia una solución política duradera para la región, en línea con los llamados internacionales a evitar una mayor expansión del conflicto.