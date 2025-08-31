Mundo tauromaquia

“Pasó a centímetros del ano”: Torero colombiano sufre grave cornada en uno de los accidentes más severos de la historia

Por CNN Chile

31.08.2025 / 11:20

Los médicos confirmaron que sufrió dos trayectorias de cornada: una de 25 centímetros y otra de 10 centímetros, ambas musculares.

Un momento dramático se vivió este sábado en Bayona, Francia, cuando el matador colombiano Juan de Castilla sufrió una de las cornadas más graves de la temporada mientras lidiaba el primer toro de la tarde.

El accidente ocurrió al rematar un pase de pecho con la rodilla en tierra, momento en que el toro lo prendió en el aire durante varios segundos.

Pese a la gravedad de la cogida y la intensa hemorragia, Castilla logró culminar la faena y dar muerte al animal.

Tras ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica Belharra de Bayona, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su apoderado, Jesús Salas, aseguró que “tuvo la suerte de que la cornada más preocupante pasó a centímetros del ano, sin afectar ningún órgano vital”.

Los médicos confirmaron que sufrió dos trayectorias de cornada: una de 25 centímetros y otra de 10 centímetros, ambas musculares.

Según medio locales, el colombiano permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

