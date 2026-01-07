¿Qué le pasará al planeta si Trump se apodera de todo el petróleo de Venezuela?

El petróleo venezolano representa una perspectiva tentadora para el Presidente de Estados Unidos, quien venera los combustibles fósiles y ya ha presentado una visión de empresas petroleras estadounidenses invirtiendo miles de millones para explotar este oro negro.

(CNN) – Se estima que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, con más de 300.000 millones de barriles bajo tierra.

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, ahora reclama estos vastos yacimientos tras la captura del derrocado presidente del país, Nicolás Maduro.

El petróleo venezolano representa una perspectiva tentadora para Trump, quien venera los combustibles fósiles y ya ha presentado una visión de empresas petroleras estadounidenses invirtiendo miles de millones para explotar este oro negro.

Sin embargo, los expertos en clima están dando la voz de alarma porque este petróleo se encuentra entre los más contaminantes del mundo.

La refinería El Palito, en Puerto Cabello, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025. Jesús Vargas/Getty Images

“El petróleo de Venezuela se considera ‘sucio’ no por ideología, sino por razones físicas y de infraestructura”, afirmó Guy Prince, jefe de Investigación de Suministro de Energía en el centro de estudios independiente Carbon Tracker.

El tipo de petróleo que predomina en Venezuela, que se encuentra principalmente en la faja del Orinoco, una extensa zona que abarca la parte oriental del país, se denomina crudo pesado y ácido, similar al de las arenas bituminosas de Canadá. Es espeso y viscoso como la melaza y tiene una mayor concentración de carbono que contribuye al calentamiento global que los petróleos más ligeros.

Su consistencia significa que el petróleo pesado es generalmente más difícil y requiere más energía para su extracción.

“El petróleo no fluye del pozo como un líquido. Debe calentarse, generalmente inyectando vapor en el yacimiento”, explicó Lorne Stockman, codirector de Investigación de la organización ambiental sin fines de lucro Oil Change International. Esto requiere grandes cantidades de energía, producida principalmente a partir de gas natural, que contribuye al calentamiento global.

Los impactos continúan más allá de la extracción. El alto contenido de azufre del petróleo también dificulta y encarece su refinación para obtener productos útiles como gasolina y diésel. Requiere equipos especializados y procesos que consumen más energía, lo que aumenta aún más la contaminación climática.

Además, “la infraestructura [en Venezuela] es antigua y está mal mantenida, lo que aumenta el riesgo de fugas de metano, quema de gas y derrames”, señaló Prince, de Carbon Tracker.

El metano es un gran problema climático porque este gas que calienta el planeta es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono en cortos períodos de tiempo. La intensidad de metano de las operaciones de petróleo y gas en Venezuela es seis veces superior al promedio mundial, según la Agencia Internacional de Energía. En parte, esto se debe a los altos niveles de quema de gas en el país, una práctica que libera grandes cantidades de metano.

Actualmente, la contaminación climática generada por cada barril de petróleo venezolano producido es más del doble del promedio mundial, según Patrick King, jefe de Investigación de Emisiones de la consultora Rystad Energy.

Es posible que el impacto climático se reduzca si las grandes petroleras estadounidenses intervienen. Han logrado disminuir la intensidad de las emisiones en algunas de sus operaciones petroleras a nivel global, afirmó King de Rystad. Sin embargo, “existen límites” a la reducción posible, añadió. La extracción de petróleo venezolano seguirá requiriendo grandes cantidades de energía, y los programas significativos de reducción de la quema de gas son muy costosos.

El petróleo venezolano también conlleva graves problemas ambientales. El país sufre de fugas en los oleoductos e infraestructura obsoleta, lo que aumenta el riesgo de derrames.

Es difícil obtener datos precisos sobre el número de derrames, especialmente desde que la compañía petrolera nacional dejó de informarlos públicamente en 2016, pero otras organizaciones han publicado estimaciones. El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales elaboró ​​un informe en 2022 que registró 199 derrames, entre 2016 y 2021, aunque señaló que la cifra real probablemente sea mucho mayor.

“Ya sea en Canadá o en Venezuela, no deberíamos estar extrayendo este tipo de recursos”, declaró Stockman ,de Oil Change International.

No solo los riesgos climáticos y ambientales son elevados, sino que la viabilidad económica de explotar el petróleo venezolano podría no ser factible.

La producción petrolera de Venezuela ha caído significativamente desde 2016, cuando alcanzaba alrededor de 2 millones de barriles diarios. Actualmente produce menos de 1 millón de barriles al día, debido en parte a las sanciones estadounidenses y la reducción de la inversión. Antes de la operación militar estadounidense, las perspectivas apuntaban a un mayor declive.

Se necesitarían más de US$ 53.000 millones de inversión durante los próximos 15 años solo para mantener el ritmo actual de producción de petróleo, según datos de Rystad Energy publicados el lunes. Para aumentar la producción hasta alcanzar los niveles de la época dorada de Venezuela, con más de 3 millones de barriles diarios, se requeriría la asombrosa cifra de US$ 183.000 millones, concluyó Rystad.

Se trata de una perspectiva costosa en un mundo con abundancia de petróleo, donde los precios son bajos y donde el pico de la demanda mundial de petróleo podría estar acercándose rápidamente. “En el mercado energético actual, esto simplemente no se ajusta a la realidad”, afirmó Prince. “Sería una forma muy costosa de producir petróleo de alto costo y con altas emisiones justo cuando el crecimiento de la demanda global se está desacelerando. Simplemente, no es un escenario creíble”, añadió.

Las consecuencias climáticas globales de un aumento drástico de la producción de petróleo venezolano, si esto llegara a ser posible, son difíciles de predecir. Dependería en gran medida de cómo se extraiga el petróleo, “pero lo más probable es que las emisiones de carbono aumenten significativamente”, dijo Diego Rivera Rivota, investigador asociado sénior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Sin embargo, existen otros escenarios. Un aumento de la producción venezolana no necesariamente significaría más petróleo a nivel mundial si la producción disminuye en otras regiones, señaló King, de Rystad.

Más importante aún podría ser el impacto en los esfuerzos globales para detener la crisis climática, dijo Prince: “El impacto climático más significativo de una intervención en Venezuela no sería la liberación de grandes cantidades de carbono, sino que sería indirecto: distraer de la transición a la energía limpia, reforzar una mentalidad de conflicto por los recursos propia del siglo XX y crear inestabilidad que ralentice la acción climática coordinada”.