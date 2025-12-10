Pasajero de crucero fallece luego de que le sirvieran “por lo menos” 33 tragos: Familia está demandando a Royal Caribbean

La prometida de Michael Virgil, un pasajero de 35 años fallecido a bordo del Navigator of the Seas en diciembre de 2024, presentó una demanda por homicidio culposo contra Royal Caribbean.

La acción legal alega que la tripulación sirvió de manera negligente al menos 33 bebidas alcohólicas a Virgil y que, tras su agitación, lo sometió con una fuerza letal. El forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte fue un homicidio, resultado combinado de asfixia mecánica, intoxicación etílica y condiciones cardíacas preexistentes.

Acusaciones de negligencia y fuerza desmedida

Según la demanda, presentada en Miami, los hechos ocurrieron durante un viaje familiar a Ensenada. Después de consumir las bebidas, Virgil se desorientó y la tripulación respondió derribándolo y sujetándolo en posición prona con todo su peso, además de administrarle un sedante y gas pimienta.

La demanda acusa a la compañía de violar el derecho marítimo al no supervisar a un pasajero intoxicado y de fomentar deliberadamente el consumo excesivo de alcohol a bordo. Royal Caribbean, la segunda compañía de cruceros más grande del mundo, no ha emitido un comentario público sobre el caso.