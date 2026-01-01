Papa León XIV inicia 2026 con un llamado urgente a la paz para naciones y familias golpeadas

El papa León XIV inició el 2026 con un llamado a la paz, destacando en particular a los países “ensangrentados por el conflicto” y a las familias heridas por la violencia.

En una misa en la Basílica de San Pedro y una oración posterior desde su estudio, el pontífice convocó a los fieles a rezar juntos por este fin en el marco del Día Mundial de la Paz de la Iglesia.

Un año de importantes encuentros eclesiales

Tras unos días de descanso, el papa tiene una agenda intensa: celebrará la Epifanía el 6 de enero, fecha que también marcará el cierre oficial del Año Santo 2025.

Inmediatamente después, presidirá una reunión de dos días de todo el Colegio de Cardenales, reviviendo una tradición de consulta a los príncipes de la Iglesia sobre el gobierno de los 1.400 millones de católicos. Este encuentro refleja su estilo de gobierno más colegiado, en contraste con la administración anterior.