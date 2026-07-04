Papa León XIV envía mensaje por aniversario de la independencia de EE.UU. y destaca el deber de proteger a los migrantes

(EFE) — El papa León XIV dirigió un mensaje a los ciudadanos de su país natal, en el que expresó sus felicitaciones e invitó a reflexionar sobre los valores y responsabilidades que acompañan esta conmemoración.

En la misiva, difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el pontífice señaló que la fecha no solo representa una oportunidad para celebrar la historia del país, sino también para pensar “sobre las responsabilidades que los hijos e hijas de este país tienen unos con otros, y con las generaciones que heredarán la nación que se está modelando hoy“.

León XIV sostuvo que la protección de la vida humana debe abarcar todas sus etapas y afirmó que una sociedad debe velar por quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. En ese contexto, subrayó que “defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde su mismísimo comienzo“.

Asimismo, indicó que recibir a los migrantes con solidaridad y generosidad “no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana“. Añadió que, a lo largo de las generaciones, quienes llegaron al país en busca de nuevas oportunidades han contribuido a construir su identidad y remarcó que “nos necesitamos unos a otros, y necesitamos trabajar juntos en unidad para confrontar los desafíos que el mundo está enfrentando hoy“.

El papa también destacó la libertad religiosa como uno de los principios fundamentales de Estados Unidos, definiéndola como “el derecho de cada persona a dar culto de acuerdo con su conciencia y a practicar su fe abiertamente, sin coacción ni temor“. En el documento, sostuvo que este derecho ha sido esencial para resguardar la dignidad de las personas y favorecer la convivencia en una sociedad diversa.

Finalmente, León XIV expresó su deseo de que esta conmemoración fortalezca el compromiso con “la libertad, la justicia, la oportunidad y la democracia“, e instó a los estadounidenses a honrar el legado de las generaciones anteriores mediante el respeto a las diferencias y el trabajo conjunto por una sociedad más unida.

El pontífice se encuentra este sábado en la isla italiana de Lampedusa, donde participa en un homenaje a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central.