Fiestas Patrias: Cámara Baja respalda admisibilidad de proyectos que buscan declarar feriado el 17 de septiembre

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados admitió los proyectos de ley que buscan declarar feriado el jueves 17 de septiembre, en el marco de las Fiestas Patrias.

En concreto, con votos de la oposición y del oficialismo se respaldó la admisibilidad de tres mociones parlamentarias, una del Partido Comunista (PC) y dos del Partido de la Gente (PDG).

La iniciativa ha sido rechazada por parte del Gobierno, que afirmó que no entregará su patrocinio; sin embargo, los diputados admitieron los proyectos. Luego de esto, la propuesta deberá discutirse en la Comisión de Gobierno Interior.

Cabe señalar que la admisibilidad no significa que los proyectos hayan sido aprobados, sino que podrán ser tramitados en la Cámara una vez que se dé cuenta de ellos en Sala.

El diputado Javier Olivares (PDG) apeló a que “quisiéramos poder darle un respiro a las personas y queremos, además, connotar que el 17 de septiembre es el Día Nacional de la Cueca”.

De todos modos, comentó que se está trabajando contra el tiempo, considerando que solo resta un mes para las Fiestas Patrias.

“Las personas que dicen que la economía, que las empresas no funcionan bien, eso es falso. Los datos son completamente errados”, dijo, añadiendo que “hoy día tenemos claridad que cuando las personas salen de su ciudad, por ejemplo, gastan, participan, disfrutan con la familia; por tanto, ese punto no lo compartimos en absoluto. Creo que hoy día hemos ganado una batalla importante, creo que el hecho de que este proyecto haya sido admisible por la Cámara de Diputados, habla de que se puede discutir”.

Por su parte, el diputado Marcos Barraza (PC) fue consultado por la viabilidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que no tiene el patrocinio del Ejecutivo.

“La realidad siempre es más poderosa que las abstracciones y aquí se ha dado cuenta de un ejercicio de perseverancia que se abre camino. Las familias chilenas lo han pasado muy mal este 2026; ha habido inundaciones, pérdidas de vivienda, personas fallecidas, alzas de precios sostenidas que han debilitado la calidad de vida de las familias y las regiones se han deteriorado. Por lo mismo, tener un 18 de septiembre considerando un 17 de septiembre como feriado es una buena noticia para Chile y creo que la perseverancia se abre camino. El gobierno tiene menos espacio para negarse a una medida tan justa y necesaria. Las familias se reencuentran, se activan las economías locales, las economías regionales, hay emprendimiento, ecoturismo, gastronomía”, contestó.

En esa línea, planteó que los argumentos que apuntan a un “déficit económico” no son ciertos, “sino que más bien se realojan las economías locales y se genera prosperidad y crecimiento económico”.

“Tenemos la expectativa de que conversando, dialogando, con voluntad de acuerdo, con empatía, podemos tener un buen 18 para las familias chilenas”, cerró.