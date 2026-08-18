Cobre y construcción: Los sectores que explican la contracción de 0,2% del PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile cayó 0,2% en el segundo trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, según el Boletín Estadístico publicado este martes por el Banco Central.

Detrás de esa cifra hay un factor que explica la mayor parte de la contracción: la fuerte caída de la producción de cobre.

Minería del cobre cae 10,5% y resta 1,2 puntos al PIB

La minería del cobre retrocedió 10,5% interanual entre abril y junio, la mayor baja sectorial del trimestre, y por sí sola restó 1,2 puntos porcentuales al PIB, de acuerdo con las cifras del instituto emisor.

Ese retroceso llevó a que la minería en su conjunto tuviera una contribución negativa de 0,8 puntos al producto, ya que las otras actividades mineras, que crecieron 23,8% en el mismo período, no alcanzaron a compensar la caída del cobre por su menor peso relativo dentro del sector.

Construcción fue el otro sector que restó al resultado, con una caída de 3,2% interanual que le significó una contribución negativa de 0,2 puntos al PIB.

En ese marco, Ignacio Mieres, head of research de XTB, afirmó que el principal factor detrás de este resultado fue el desempeño del sector minero, que cayó 6,4% debido a una menor extracción de cobre.

“En contraste, la actividad no minera mostró una evolución más favorable, impulsada principalmente por el sector servicios. Asimismo, el consumo de los hogares creció 1,2% y el gasto de gobierno también se expandió, contribuyendo a amortiguar parcialmente la debilidad proveniente de la minería”, explicó.

“En términos desestacionalizados, el PIB no presentó variación respecto del trimestre anterior, manteniéndose en 0%. Si bien este resultado evita configurar un escenario de recesión técnica, evidencia una economía con escaso crecimiento y menor impulso en el corto plazo. Las cifras muestran una actividad prácticamente estancada, con una marcada debilidad del sector minero que contrasta con una mayor resiliencia de los componentes no mineros y del consumo”, puntualizó.

Por su parte, el analista de mercado de Capitaria, Agustín Vargas, agregó: “El otro frente débil es construcción (-3,2%, generalizado), que confirma que el ciclo de inversión aún no encuentra piso, mientras comercio (+2,4%) y servicios personales (+2,4%) sostienen el agregado”.

“Para el mercado cambiario, la señal relevante es el deflactor de exportaciones (+14,1% anual): exportamos menos volumen de cobre pero a precios muy superiores, lo que sostiene el ingreso nacional (+1,3% real) y debiera seguir dando soporte al peso pese al PIB negativo. El déficit de cuenta corriente quedó bajo, en 0,4% del PIB“, cerró.

Contracción concentrada en dos sectores, sin debilidad generalizada

Fuera de estos dos rubros, no hay otro sector con un aporte negativo relevante, lo que confirma que la contracción del trimestre estuvo concentrada y no respondió a una debilidad generalizada de la economía.

El resto de los sectores tuvo, en general, un comportamiento estable o levemente positivo. Servicios personales, servicios de vivienda e inmobiliarios y comercio aportaron cada uno 0,2 puntos al PIB, mientras que servicios financieros sumó 0,1 punto.

El propio PIB a costo de factores, que excluye impuestos sobre los productos, cayó 0,2% en el trimestre, en línea con el resultado total, mientras que la recaudación tributaria asociada a la actividad tuvo una contribución neutra de 0,0 puntos.

La contracción del segundo trimestre no es un hecho aislado. En el primer trimestre de 2026 el PIB ya había caído 0,3% interanual, con la minería del cobre retrocediendo 6,7% en esa medición, lo que muestra que el sector viene golpeando el resultado agregado desde comienzos de año.