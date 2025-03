El papa pasó una noche tranquila y criticó el aborto: “Una sociedad justa no se crea eliminando a no nacidos indeseados”

(EFE).— El papa Francisco prosigue este sábado con su terapia en el hospital Gemelli de Roma, donde lleva 23 días ingresado por sus problemas respiratorios, pero firmará la homilía que mañana domingo será leída en una misa del Jubileo.

Francisco continúa con “la terapia prescrita y con la fisioterapia tanto respiratoria como motora”, indicaron fuentes vaticanas, y su estado sigue siendo el mismo de los últimos días, “estable” pero dentro de un cuadro clínico “complejo”.

La Santa Sede tiene previsto dar a conocer a última hora de esta tarde un nuevo parte médico sobre su salud, ya que ayer viernes no lo hizo dada dicha estabilidad.

El pontífice ha preparado en el hospital la homilía para la misa de mañana por el Jubileo de los Voluntarios, que será leída en su nombre por el cardenal encargado de presidirla, el canadiense Michael Czern, prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral.

Lee también: Bachelet en el Día Internacional de la Mujer: “La igualdad de género no es una opción, es un derecho”

Siempre este domingo, el Vaticano prevé —pero todavía no confirma— difundir un mensaje del papa por el tradicional Ángelus, en la misma modalidad de las últimas tres semanas.

Francisco se encuentra hospitalizado por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios desde el 14 de febrero, una situación que ha preocupado debido a su avanzada edad, 88 años, y a que en su juventud le extirparon parte de un pulmón.

La última noche ha sido “tranquila” y está “reposando”, informó la Santa Sede en el breve mensaje que suele enviar cada madrugada, antes de dar más detalles de su estado a lo largo del día.

Desde que fuera ingresado no se ha hecho ver, pero en la noche del jueves el pontífice mandó desde el hospital su primer mensaje, en español y con la voz notablemente afectada y cansada.

“Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias”, dijo a los fieles que rezaban el rosario por su salud en la Plaza de San Pedro.

Tras varias crisis e insuficiencias de las últimas semanas, el papa se encuentra en una situación “estable dentro de la complejidad”, según indicaron el viernes fuentes vaticanas.

Ayer se dedicó al reposo y pudo rezar durante unos veinte minutos en la capilla cercana al apartamento privado que los papas tienen en la décima planta del Gemelli.

Su pronóstico sigue siendo reservado, es decir, que los médicos no aclaran cómo evolucionará su salud, mientras sigue recibiendo oxígeno a altos flujos, alternado por las noches con la ventilación mecánica no invasiva, con máscara.

El papa Francisco ha advertido este sábado que “una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados” o a ancianos y enfermos dependientes, en un mensaje preparado en el hospital donde está ingresado desde hace 23 días.

El pontífice argentino escribió este mensaje para el ‘Movimiento para la vida’, una organización que tiene como objetivo “defender las vidas humana desde la concepción hasta la muerte natural”, es decir, contraria al aborto o a la eutanasia.

El discurso, fechado el 5 de marzo en el hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra el papa por sus problemas respiratorios, fue leído en su nombre por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, durante una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano.

“Lamentamos que no podáis encontrar al Santo Padre como estaba previsto, pero nos sentimos profundamente unidos a él y rezamos por su salud. El papa no obstante, ha escrito un mensaje para la ocasión, que ahora me honra leer”, empezó el purpurado ante los fieles.

Francisco, en su mensaje, agradece la labor de esta asociación con “las madres con embarazos difíciles o imprevistos”, máxime cuando en las últimas décadas se ha “difundido lamentablemente la cultura del descarte” de las personas más vulnerables de la sociedad, lamenta.

“Por eso se necesitan más que nunca personas de toda edad que se esfuercen concretamente en el servicio de la vida humana, sobre todo cuando es más frágil y vulnerable porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso”, escribe el pontífice.

Para acto seguido agregar: “Y porque una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados, a los ancianos no autónomos o a los enfermos incurables”.

Pope Francis sends a message to a pilgrimage of the Italian Movement for Life, and calls on Christians to take the side of unborn children, whom he says represent every person who has no voice.https://t.co/NqTIZZZUZl

— Vatican News (@VaticanNews) March 8, 2025