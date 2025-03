El papa Francisco durmió “toda la noche” tras los dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda

(EFE) — El papa Francisco durmió toda la noche y sigue descansando, informó a primeras horas del martes la oficina de prensa del Vaticano después de que el lunes sufriera dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda durante su hospitalización en el Gemelli de Roma.

El Vaticano se limitó a informar de cómo el pontífice había pasado la noche y para más detalles se deberá esperar al parte médico de la tarde en el día 19 de hospitalización.

El lunes fue un día complicado para el papa, que presentó “dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de mucosidad endobronquial” y que causaron una nueva crisis de “broncoespasmo”.

Por ello, se le practicaron dos broncoscopias para aspirarle las “abundantes secreciones” debidas, explicaron fuentes vaticanas, a la neumonía bilateral que sufre el papa.

Por ello, Francisco tuvo que retomar esta tarde la ventilación mecánica “no invasiva”.

El pontífice, según el Vaticano, ha permanecido “siempre alerta, orientado y colaborador”.

El pontífice, de 88 años, se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

El pronóstico sigue siendo “reservado”, es decir, que los médicos no aclaran la posible evolución de su estado clínico.

