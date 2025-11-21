Oso grizzly ataca a escolares en Canadá: Once heridos y dos graves

El animal permanece suelto en la zona mientras autoridades armadas realizan operativos de búsqueda; un profesor enfrentó directamente la embestida y fue evacuado en helicóptero.

Un oso grizzly atacó a un grupo de escolares y profesores en un sendero de Bella Coola, Columbia Británica, dejando once personas heridas, dos de ellas con lesiones graves.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde a 700 kilómetros al noroeste de Vancouver, provocando una respuesta inmediata de policías y oficiales de conservación que permanecen en la zona con armas. La Nación Nuxalk alertó que el “oso agresivo” sigue suelto y recomendó a la población permanecer en sus hogares.

Relato de testigos

La madre Veronica Schooner describió cómo un profesor masculino “recibió todo el impacto” del ataque y fue trasladado en helicóptero junto con otros heridos. Su hijo de 10 años, Alvarez, estuvo tan cerca del animal que “sintió su pelaje” mientras escapaba.

Algunos niños resultaron afectados por gas pimienta utilizado por los docentes para repeler al oso. La Escuela Acwsalcta, administrada por la Primera Nación Nuxalk, cerró sus puertas este viernes y ofrecerá apoyo psicológico a la comunidad educativa afectada por el traumatico episodio.