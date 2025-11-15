Mundo donald trump

Organizaciones patrimoniales demandan a Trump para evitar que repinte el histórico Edificio Eisenhower

Por CNN Chile

15.11.2025 / 17:22

Grupos conservacionistas acusan al presidente de intentar "eludir la consulta pública" sobre modificaciones a un Monumento Histórico Nacional de 137 años.

(EFE) – Organizaciones de preservación histórica presentaron una demanda federal contra el presidente Donald Trump para impedir que pinte de blanco el Edificio Eisenhower, un Monumento Histórico Nacional contiguo a la Casa Blanca.

La acción legal surge después de que Trump declarara en Fox News que el edificio de 137 años “siempre ha sido considerado un edificio feo” y que su color gris pizarra parece “de funerales”.

El conflicto patrimonial

La Liga de Preservación del Distrito de Columbia y el bufete Cultural Heritage Partners solicitaron una orden judicial de emergencia que prohíba cualquier modificación sin las revisiones legales requeridas. Según la demanda de 35 páginas, los demandantes acusan a Trump de intentar “eludir la consulta pública legalmente obligatoria sobre las modificaciones a edificios históricos”.

El caso referencia la reciente demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile. El edificio Eisenhower, construido entre 1871-1888 en estilo Segundo Imperio francés, alberga oficinas para más de 1.500 empleados de la administración presidencial.

