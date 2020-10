(CNN) – Por primera vez en sus 25 años de historia, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estará dirigida por una mujer.

El campo de candidatos que compiten por convertirse en el próximo director general de la OMC a finales de este año se ha reducido a Ngozi Okonjo-Iweala de Nigeria y Yoo Myung-hee de Corea del Sur, dijo el organismo con sede en Ginebra en un comunicado el jueves.

Una de ellas reemplazará a Roberto Azevedo, quien renunció un año antes de lo planeado en agosto después de que la OMC se vio atrapada en medio de una creciente lucha comercial entre Estados Unidos y China.

La OMC se estableció en 1995 con el objetivo de promover un comercio abierto en beneficio de todos. Negocia y administra reglas para el comercio internacional y trata de resolver disputas entre sus 164 miembros.

Okonjo-Iweala es economista y ex ministra de Finanzas de Nigeria. Pasó 25 años en el Banco Mundial, llegando a convertirse en directora general de operaciones de la organización. En 2018, fue nombrada miembro de la junta directiva de Twitter. También preside la junta directiva de Gavi, una organización internacional que tiene como objetivo reunir a los sectores público y privado para mejorar el acceso a las vacunas.

“Feliz de estar en la ronda final de la campaña de la @WTO”, tuiteó el jueves. “Gracias, miembros de la OMC, por su continuo apoyo a mi candidatura“.

Okonjo-Iweala se enfrentará a Yoo, quien es la primera mujer en servir como ministra de Comercio de Corea del Sur.

“¡Profundamente agradecida y honrada de haber sido seleccionada para la ronda final en el proceso de selección del próximo Director General de la @WTO!” dijo Yoo en Twitter después de que se anunciaran los candidatos finales.

