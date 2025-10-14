ONU informa que Israel reducirá el ingreso de ayuda a Gaza tras retraso en la liberación de rehenes

Hasta el momento, solo cuatro de los 28 rehenes fallecidos fueron devueltos a Israel tras la liberación de los 20 rehenes vivos ayer.

(CNN) – Las autoridades israelíes han notificado a las Naciones Unidas que la cantidad de camiones humanitarios que se espera que sean permitidos ingresar a Gaza se reducirá o retrasará debido al número limitado de rehenes fallecidos hasta ahora liberados por Hamás, dijo este martes un portavoz de la ONU.

Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Gaza, fue consultada por un periodista durante una conferencia de prensa si los funcionarios israelíes habían informado a la ONU que el número esperado de camiones se retrasaría o reduciría debido al número de rehenes liberados hasta ahora.

En respuesta, Cherevko señaló: “Hemos recibido esta comunicación de las autoridades israelíes y, por supuesto, seguimos alentando a las partes a que se adhieran a los acuerdos que se han establecido en los parámetros del alto el fuego”, en comentarios informados por Reuters.

Reuters fue el primero en informar este martes que Israel le dijo a la ONU que solo permitirá el ingreso de 300 camiones de ayuda (la mitad del número acordado) a la Franja de Gaza a partir del miércoles y que no se permitirá el ingreso de combustible o gas al enclave excepto para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria.

CNN no ha podido confirmar la cifra de forma independiente y se ha puesto en contacto con las autoridades israelíes, incluida COGAT, la agencia israelí que controla la entrada de ayuda al enclave.

Según el acuerdo negociado por Estados Unidos, Hamás y sus aliados debían liberar a todos los rehenes restantes, vivos y muertos, dentro de las 72 horas siguientes al anuncio del alto el fuego.

Sin embargo, solo cuatro de los 28 rehenes fallecidos fueron devueltos a Israel tras la liberación de los 20 rehenes vivos ayer. Y, como informó CNN la semana pasada, Israel ha estimado que Hamás podría no ser capaz de encontrar y devolver a todos los rehenes muertos restantes en Gaza.