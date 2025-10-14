Los próximos pasos para Israel y Gaza no están claros a pesar del acuerdo de alto al fuego

Hasta el momento no hay indicio de cuándo se llevarán a cabo las conversaciones de alto nivel sobre los próximos pasos.

(CNN) – Los próximos pasos para Israel y Gaza no están claros, incluso cuando el presidente estadounidense Donald Trump celebró el fin de la guerra y celebró el acuerdo de alto el fuego.

A pesar de la firma de un acuerdo para buscar la paz en Oriente Medio, no hay indicios de cuándo se celebrarán las conversaciones de alto nivel sobre los próximos pasos y aún quedan puntos clave por resolver.

Las familias de las víctimas expresaron su conmoción y consternación tras el regreso de los cuerpos de tan solo cuatro rehenes desde Gaza.

Esto ocurrió después de que la primera fase del acuerdo lograra el regreso de los 20 rehenes vivos a Israel el lunes, así como la liberación de más de 1.700 detenidos palestinos y 250 prisioneros.

PMA busca aumentar suministro de ayuda en Gaza

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) pretende aumentar los suministros de ayuda a Gaza, restableciendo el paso a través de más cruces fronterizos a finales del martes, dijo su director a CNN.

Solo dos de los siete cruces fronterizos hacia Gaza han estado disponibles para la entrega de alimentos, agua y suministros médicos desde que entró en vigor el alto el fuego el viernes, comentó a CNN Antoine Renard, representante del PMA y director en el país.

“Espero que hoy tengamos todos los cruces abiertos y estamos haciendo todo lo posible para que así sea”, afirmó, añadiendo que el acceso a través de otros cruces se había visto obstaculizado por municiones sin explotar e infraestructura dañada, pero sus colegas están trabajando arduamente para despejar los caminos para que los camiones puedan pasar.