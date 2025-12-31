Mundo bloqueo israelí

ONU califica de “escandalosa” la revocación israelí de permisos a 37 ONG en Gaza

Por CNN Chile

31.12.2025 / 15:40

El alto comisionado Volker Turk advierte que la medida agrava la crisis humanitaria, mientras el gobierno palestino acusa a Israel de intentar eliminar testigos.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó de “escandalosa” la decisión de Israel de revocar los permisos a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.

Turk sostuvo que esta es la última de una serie de restricciones ilegales que agravan una situación ya intolerable, e instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para garantizar un acceso sin trabas a la ayuda humanitaria.

Acusaciones de intentar silenciar testigos

La crítica de la ONU se suma a la condena del gobierno palestino, que acusó a Israel de buscar eliminar “testigos de sus crímenes” y de violar el derecho internacional. La Autoridad Palestina denunció que estas organizaciones brindan asistencia vital en medio de un genocidio y una hambruna utilizada como arma de guerra.

Según reportó La Tercera, la medida israelí coincide con la aprobación parlamentaria de una ley que prohíbe suministrar servicios básicos a las instalaciones de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA), profundizando el bloqueo al socorro humanitario en el territorio.

