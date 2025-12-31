ONU califica de “escandalosa” la revocación israelí de permisos a 37 ONG en Gaza

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
El alto comisionado Volker Turk advierte que la medida agrava la crisis humanitaria, mientras el gobierno palestino acusa a Israel de intentar eliminar testigos.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó de “escandalosa” la decisión de Israel de revocar los permisos a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.
Turk sostuvo que esta es la última de una serie de restricciones ilegales que agravan una situación ya intolerable, e instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para garantizar un acceso sin trabas a la ayuda humanitaria.
La crítica de la ONU se suma a la condena del gobierno palestino, que acusó a Israel de buscar eliminar “testigos de sus crímenes” y de violar el derecho internacional. La Autoridad Palestina denunció que estas organizaciones brindan asistencia vital en medio de un genocidio y una hambruna utilizada como arma de guerra.
Según reportó La Tercera, la medida israelí coincide con la aprobación parlamentaria de una ley que prohíbe suministrar servicios básicos a las instalaciones de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA), profundizando el bloqueo al socorro humanitario en el territorio.
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.