OMS ve riesgo “muy bajo” para Europa tras posible caso de peste neumónica en Rusia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como “muy bajo” el riesgo sanitario para Europa tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio ruso investigada como un posible caso de peste neumónica.

La mujer trabajaba en un instituto de investigación de patógenos peligrosos en la región de Irkutsk, Siberia, y murió el pasado 2 de octubre producto de una neumonía cuya causa todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Según la evaluación inicial de la OMS, el riesgo es considerado “entre moderado y bajo” en Irkutsk, “bajo” para Rusia y “muy bajo” para Europa.

El organismo informó que mantiene un seguimiento estrecho de la situación y que las autoridades rusas identificaron a las personas que tuvieron contacto con la fallecida.

Hasta ahora, ninguno de los contactos monitoreados presenta síntomas compatibles con la enfermedad y no existen indicios de nuevas infecciones.

Las autoridades rusas sostienen que todavía se investiga la causa de muerte y han llamado a evitar conclusiones sobre un eventual brote mientras no existan resultados definitivos.