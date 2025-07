Olas de tsunami ya superan la altura de un metro en partes del norte de California

(EFE/ CNN Chile) – El tsunami que llegó esta madrugada a las islas de Hawái ha comenzado a impactar también la costa de California, Estados Unidos, según informó en su cuenta de X el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles (NWS por sus siglas en inglés).

El organismo avisó que el tsunami alcanzó la costa de California, y está registrándose en el mareógrafo de Arena Cove, Monterrey y Crescent City, esta última se encuentra bajo advertencia de tsunami, siendo el nivel de alerta más alto.

Olas de tsunami de más de 1,07 metros azotaron Crescent City, una comunidad costera a unos 24 kilómetros al sur de la frontera con Oregon, durante la noche, según el NWS.

“Continúe evitando playas y puertos, ya que la actividad de tsunami persistirá”, señaló la oficina del servicio meteorológico en Eureka, California, poco antes de las 3:00 a. m. hora local.

En el Área de la Bahía, “ahora estamos viendo oscilaciones de marea de 0,6 a 0,76 metros en tan solo 15 minutos”, dijo el servicio en X.

“Esto puede generar corrientes muy peligrosas en playas y puertos”, advirtió el organismo meteorológico. “¡Es recomendable mantenerse alejado del agua hoy!”.

Tsunami activity is continuing to build this morning as we approach the 4 AM minor high tide. Maximum confirmed heights for our coast so far:

Crescent City: 3.6 Ft

Humboldt Bay: 1.2 Ft

Arena Cover: 3.0 Ft

Continue to avoid beaches and harbors as tsunami activity will persist. pic.twitter.com/ellGAUW9C7

— NWS Eureka (@NWSEureka) July 30, 2025