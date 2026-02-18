Ocho esquiadores muertos y un desaparecido deja avalancha de nieve en Estados Unidos

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.

(EFE) – Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido, tras ser golpeados por una avalancha en el norte del estado de California ayer martes, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.

Noticia en desarrollo…