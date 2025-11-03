Ocho detenidos y 15,4 kilos de marihuana incautados en región de Perú fronteriza con Chile

Los implicados serán investigados por tráfico ilícito de drogas, luego de que las autoridades hallaran la sustancia en un vehículo y en una vivienda cercana durante un registro domiciliario autorizado por el Ministerio Público.

(EFE) – La Fiscalía de Perú participó en la detención de ocho personas y la incautación de cerca de 15,5 kilos de marihuana en el centro poblado La Natividad, en la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile, además de un arma y municiones, según informó este lunes el Ministerio Público.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna solicitó la detención preliminar de ocho personas vinculadas al hallazgo de la droga, que dio positivo para la sustancia de cannabis sativa con un peso total bruto de 15,48 kilos.

Los detenidos son David Alfaro, Yankca Gonzales, Christian Cotrina, Rubén Gil, Aldo Oviedo, Luis Oviedo, Manuel Ruiz y Romel Rangel, quienes serán investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico (acopio, transporte y comercialización).

Según las pesquisas, Alfaro, Gonzales y Cotrina fueron intervenidos cuando se encontraban en un vehículo, en el centro poblado La Natividad, por parte del Grupo Terna de la Policía Nacional en Tacna, indicó la Fiscalía en una nota de prensa.

En ese lugar, se encontró una mochila con dos bolsas de marihuana (cannabis sativa), que fue incautada.

Asimismo, al acudir a un inmueble aledaño a la zona, los agentes encontraron a Gil y Oviedo, quien trató de bloquear el ingreso al predio, pero en ese lugar la Policía ubicó a Suárez, Ruiz y Rangel.

Luego, con la presencia de la representante del Ministerio Público y de la defensora pública, se efectuó el registro domiciliario, en el que se encontró, en un baño y otros ambientes, diversos sacos y bolsas de marihuana, una escopeta de caza con accesorios, y 15 municiones.