Noruega construye “Rogfast”, el túnel submarino más largo y profundo del mundo: Tendrá 27 kilómetros de longitud

(CNN) – El túnel submarino de carretera más largo y profundo del mundo se está construyendo en Noruega, con el objetivo de reducir el tiempo de viaje entre las principales ciudades y convertirse en parte de una autopista sin transbordadores a lo largo de su costa occidental.

El túnel de 27 kilómetros (17 millas) de longitud se llama Rogfast, abreviatura de Rogaland fastforbindelse, que deriva del nombre de la región donde se encuentra y del término noruego para enlace fijo. En su punto más profundo, se encontrará a 392 metros (1286 pies) bajo el nivel del mar.

La construcción comenzó en enero de 2018, pero se detuvo a finales de 2019 debido a sobrecostos previstos que llevaron a la cancelación de los contratos existentes y a una reestructuración del proyecto. Las obras se reanudaron a finales de 2021 y se prevé que el túnel esté terminado en 2033, con un coste aproximado de 25.000 millones de coronas noruegas (unos 2.400 millones de dólares).

“El túnel mejorará significativamente la conectividad a lo largo de la costa oeste de Noruega, al crear un enlace más rápido y confiable entre las regiones de Stavanger y Haugesund”, dijo Anne Brit Moen, gerente de proyecto de Skanska, la empresa constructora multinacional que está construyendo la parte norte del túnel, que es la sección más profunda y tiene 9 kilómetros (5,5 millas) de largo.

Al reemplazar las conexiones de ferry actuales, Rogfast reducirá el tiempo de viaje entre Bergen y Stavanger (respectivamente la segunda y cuarta ciudades noruegas más grandes por población) en alrededor de 40 minutos y hará que los viajes diarios sean mucho más fáciles, agregó Moen.

El túnel constará de dos tubos separados, cada uno con dos carriles de circulación, diseñados exclusivamente para el tráfico rodado, y lucirá un elemento de diseño bastante inusual aproximadamente a la mitad: una rotonda doble, de 260 metros de profundidad, que conecta con un túnel de conexión que conduce a la isla de Kvitsøy, el municipio más pequeño de Noruega.

Mediciones de alta tecnología

Construir un túnel de esa longitud bajo el mar plantea varios desafíos tecnológicos. Como la mayoría de los túneles modernos, para ahorrar tiempo, Rogfast se construye desde ambos extremos simultáneamente, con el objetivo de que los dos equipos de construcción se encuentren en el centro con un margen de error de tan solo 5 centímetros (1,97 pulgadas).

Lograr este nivel de precisión requiere mediciones minuciosas con láseres y otros equipos sofisticados. Un escáner láser giratorio con espejo mide una sección del túnel recién excavada, recopilando 2 millones de puntos de datos por segundo para crear un “gemelo digital” del túnel. Este puede compararse con los planos de diseño para detectar posibles inexactitudes.

“Se aleja un poco de la visión romántica del topógrafo mirando a través de un ocular”, señaló Burkhard Boeckem, director de tecnología de Hexagon, la empresa que proporciona las mediciones para el túnel

El margen de 5 centímetros (1,9 pulgadas) es uno de los más estrictos del mundo, pero puede ahorrar tiempo, dinero, residuos y emisiones al evitar errores: “Si se desvía de este límite, se genera mucho más material que hay que sacar y mucho más que volver a llenar; son muchos camiones enteros. Por lo tanto, no solo es un factor de riesgo, sino también un factor muy económico”.

Técnicamente exigente

El proyecto Rogfast forma parte de la modernización de la autopista costera E39, una carretera de 1100 kilómetros (684 millas) que va desde Trondheim, al norte, hasta Kristiansand, al sur. Actualmente, se necesitan 21 horas para recorrer toda la carretera, que incluye siete transbordadores. El objetivo es que no haya transbordadores mediante la construcción de túneles y puentes, reduciendo así el tiempo de viaje a la mitad. No se prevé su finalización antes de 2050.

Rogfast es uno de los componentes más ambiciosos y técnicamente exigentes de ese plan, y la construcción no ha estado exenta de obstáculos, según Moen. “El principal desafío hasta ahora ha sido encontrar métodos de lechado suficientemente buenos para sellar la roca”, explicó.

“Estamos a 300 metros (984 pies) bajo el nivel del mar y ya hemos tenido fugas de agua salada bastante extensas en el sistema de túneles. Dado que descenderemos hasta los 392 metros (1286 pies) bajo el nivel del mar, nos centramos en encontrar los mejores métodos para mantener condiciones de trabajo seguras y eficientes para todos”.

El túnel también requiere medidas para proteger a los conductores de la contaminación atmosférica. Empleará un sistema de ventilación longitudinal —que normalmente utiliza ventiladores de chorro para generar flujo de aire—, complementado con una ventilación de pozo que se extiende hasta Kvitsøy. “Esta combinación está diseñada para garantizar una circulación de aire eficaz y la seguridad a lo largo de la considerable longitud del túnel”, declaró Moen.

También se implementará un sistema de alerta de incidentes en tiempo real para identificar eventos como averías o congestiones, y se monitorizarán los vehículos mediante cámaras y radares.

Aunque el cierre de los transbordadores podría provocar pérdidas de empleos, Rogfast fortalecerá el acceso a otros empleos, la educación y los servicios públicos para las comunidades locales, afirmó Moen, y tendrá efectos positivos en la economía local y la industria pesquera, ya que los costos logísticos se reducirán y las empresas podrán operar en una zona más amplia.

“El proyecto también genera un volumen sustancial de empleo durante la construcción y sienta las bases para un desarrollo regional más sostenible e integrado a lo largo de la fracturada costa occidental de Noruega”, añadió.

Actualmente, el título del túnel más largo del mundo con una sección submarina pertenece al túnel Seikan en el norte de Japón, un túnel exclusivamente ferroviario que tiene una longitud total de 53,85 kilómetros (33,5 millas), con una sección submarina que abarca 23,3 kilómetros (14,5 millas).

El Eurotúnel, también exclusivamente ferroviario y que conecta Inglaterra con Francia, es más corto, con 50,46 kilómetros (31,35 millas), pero su sección submarina de 37,9 km (23,5 millas) es más larga que la de Rogfast.

Sin embargo, Rogfast se encontrará a mucha más profundidad bajo el nivel del mar que Seikan y el Eurotúnel, cuyos fondos se encuentran a 240 metros (790 pies) y 115 metros (377 pies), respectivamente.