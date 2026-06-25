Noboa anuncia feriado tras histórico triunfo de Ecuador ante Alemania: Es el primer sudamericano que derrota a los germanos en un Mundial en 24 años

(CNN en Español/CNN Chile) — En el marco de la Copa del Mundo 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un feriado nacional para este viernes 26 de junio, con el fin de celebrar el histórico triunfo de la selección ecuatoriana sobre Alemania.

Ecuador, el primer sudamericano que le gana a Alemania en un Mundial en 24 años

Así de histórico es el triunfo que la Tri logró frente a los teutones este jueves. Alemania había perdido por última vez ante un sudamericano en la final del Mundial 2002, cuando cayó ante Brasil. Luego, fue todo victoria, con algunas goleadas incluidas:

3-0 Ecuador (Fase de Grupos Mundial 2006)

1-1 Argentina (Cuartos de Final Mundial 2006)

4-0 Argentina (Cuartos de Final Mundial 2010)

3-2 Uruguay (Partido por el 3er puesto Mundial 2010)

7-1 Brasil (Semifinales Mundial 2014)

1-0 Argentina (Final Mundial 2014)

¡Ecuador se clasifica a 16avos de final!

La Tri termina tercera en el Grupo E, pero tiene un lugar garantizado entre los mejores ocho terceros con cuatro puntos: Senegal o Iraq (Grupo I) solo pueden llegar a tres unidades, y Bosnia (Grupo B), Corea del Sur (Grupo A) y Escocia (Grupo C) quedaron debajo y ya no tienen partidos por delante.