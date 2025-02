“No merecen caminar por esta tierra”: Netanyahu condena a Hamás tras confusión en entrega de cuerpos de la familia Bibas

El primer ministro israelí acusó a Hamás de intercambiar el cuerpo de Shiri Bibas por el de una mujer gazatí, calificando el hecho como una violación del acuerdo de entrega de rehenes.

Este jueves, el grupo islamista Hamás afirmó que los restos de Shiri Bibas, cuyo cuerpo debía haber sido entregado a Israel, podrían haberse mezclado con los de otra víctima de un ataque aéreo israelí en Gaza.

Esta situación explicaría, según la organización, por qué el instituto forense israelí no ha podido identificar el cadáver.

Ante esta declaración, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó los hechos y acusó a Hamás de haber intercambiado el cuerpo de Shiri por el de una mujer gazatí, calificándolo como una “flagrante violación del acuerdo”.

“¿Quién secuestra a un niño y a un bebé y los asesina? Unos monstruos. Estos monstruos de Hamás también se niegan cínicamente a traer de vuelta a la madre del niño, Shiri, y envían en su lugar el cuerpo de una mujer de Gaza”, declaró Netanyahu.

El mandatario israelí instó a la comunidad internacional a condenar el hecho y exigió la liberación inmediata de todos los rehenes.

“Todo Israel está unido en el dolor. Y como primer ministro de Israel, juro que no descansaré hasta que los salvajes que ejecutaron a nuestros rehenes sean llevados ante la justicia. No merecen caminar por esta tierra. Nada me detendrá. Nada“, sentenció.