Una niña de 12 años y un rabino entre las víctimas del tiroteo en playa Bondi en Australia

Al menos 11 personas murieron en el ataque y otras 29 resultaron heridas, informaron las autoridades.

(CNN) – Una niña de 12 años y un rabino se encuentran entre las víctimas del tiroteo mortal en Sídney, dijo a CNN Victor Blackwell Alexander Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano.

“Conozco a todos los que estaban allí (en la celebración de Janucá). Es un evento al que asisto con mi familia todos los años”, dijo Ryvchin, y añadió que estaba previsto que hablara en el evento, como lo ha hecho durante la última década, pero tuvo que cancelarlo a último momento por conflictos de agenda.

Un rabino que estaba en el evento, a quien Ryvchin describió como “uno de los seres humanos más amables y maravillosos que he conocido”, se encuentra entre los fallecidos, señaló.

Otro de los amigos de Ryvchin “perdió a su hija de 12 años, quien murió a causa de sus heridas en el hospital”, indicó.

“Somos una comunidad muy unida, y este evento es una especie de joya de nuestro año. Es algo que esperamos con ilusión cada año”, comentó a CNN, y añadió que normalmente es “un día de alegría”.

“El hecho de que se haya convertido en un baño de sangre, que personas hayan planeado esto, conseguido armas y acudido sabiendo que habría niños, personas mayores, familias, personas indefensas, reunidas allí pacíficamente, y que las hayan masacrado a sangre fría, es algo que transformará a nuestro país”, afirmó.

¿Qué sabemos hasta ahora del tiroteo en playa Bondi?

Un tiroteo mortal ocurrió este domingo en la popular playa Bondi Beach, en Australia, en un ataque que, según la Policía, tuvo como objetivo a la comunidad judía del país.

Al menos 11 personas murieron en el ataque y otras 29 resultaron heridas, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa previa. Hasta el momento no se han dado detalles sobre las víctimas del tiroteo.

De los dos presuntos atacantes, uno se encuentra bajo custodia en estado crítico y el otro murió tras recibir disparos en el lugar, según la Policía. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad de los sospechosos.

Más de 1.000 personas asistían a una celebración de Janucá en Bondi Beach cuando ocurrió el tiroteo, dijo la Policía, que agregó que el ataque fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”.

El hecho de que el tiroteo ocurriera en el primer día de Janucá, junto con otras circunstancias —incluidos los tipos de armas encontradas en el lugar y los atacantes—, llevó a que se declarara un incidente terrorista horas después del ataque, según la Policía.

El primer ministro Anthony Albanese envió antes un mensaje a la comunidad judía en el que afirmó: “Sus compatriotas australianos están con ustedes esta noche para condenar este acto de terrorismo”. Agregó que el país nunca se someterá a la “división, la violencia o el odio”.

Varios funcionarios israelíes reaccionaron con indignación al tiroteo, y muchos acusaron al Gobierno australiano de permitir un aumento del antisemitismo.

El Consejo Judío de Australia calificó el ataque como un “acto horrible de violencia antisemita durante la festividad judía de la luz y la esperanza”. En un comunicado señaló que “muchos dentro de nuestra comunidad acaban de recibir la peor noticia de sus vidas”, y añadió: “En momentos como este, nos apoyamos los unos a los otros”.

