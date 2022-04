Tras dos semanas de juicio, Nicolás Zepeda fue declarado culpable del homicidio de Narumi Kurosaki y condenado a 28 años de cárcel.

Pero este 13 de abril, el joven de nacionalidad chilena apeló a la decisión, según comunicaron sus abogados al medio francés L’ Est Républicain.

Ante esto, se llevará a cabo un nuevo proceso legal, el cual podría ocurrir entre 2023 y 2024.

“No soy quien me gustaría ser, pero no soy el asesino, no soy el asesino de Narumi”, manifestó Zepeda antes de que el Assize Court (integrado por tres magistrados y seis ciudadanos) entregara el veredicto final.

Posteriormente, su abogada, Jacqueline Laffont, declaró a los medios de comunicación que fue un “juicio difícil”, pero celebró que se desestimara la cadena perpetua exigida por la Fiscalía de Besançon y adelantó que discutiría con Zepeda la posibilidad de apelar.