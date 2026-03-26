Caso Narumi: Familia de Nicolás Zepeda analiza apelar al Tribunal Europeo por condena de cadena perpetua

La familia reiteró que Zepeda es inocente y que no dejarán de "luchar contra lo que consideramos una injusticia y por encontrar esa verdad que todos queremos".

La familia de Nicolás Zepeda acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para apelar la condena de cadena perpetua dictada este jueves por el Tribunal de lo Penal del Ródano, en Francia.

La justicia francesa sentenció al chileno como culpable del homicidio de Narumi Kurosaki, quien lleva 10 años desaparecida. Este es el tercer juicio en contra del imputado, que apeló en dos ocasiones la condena dictada por los tribunales.

Mediante un comunicado público, la familia del acusado lamentó la decisión tomada por los jueces y anunció que podrían recurrir al Tribunal Europeo para garantizar el “respeto del derecho a un juicio justo”.

“Durante este nuevo juicio, una vez más, ninguna prueba material de culpabilidad fue acreditada en contra de Nicolás. Por el contrario, varios elementos esenciales de la acusación fueron cuestionados; algunos se demostraron erróneos y otros, particularmente importantes, no fueron considerados con el rigor que exige el principio de la duda razonable”, comunicaron, según consignó Radio Bio Bio.

“La pena pronunciada resulta extremadamente severa y difícil de comprender”

En el documento, los familiares del chileno insisten en que Zepeda está siendo “castigado” por apelar a las decisiones de los juicios anteriores.

“Tenemos la profunda convicción de que Nicolás ha sido castigado por haber impugnado la condena dictada en Vesoul y por haber obtenido la anulación de esa decisión ante la Cour de Cassation, lo que le daba el derecho fundamental a ser juzgado nuevamente en condiciones plenamente justas”, expusieron.

Además, criticaron duramente el veredicto: “La severidad de la decisión pronunciada hoy nos lleva a pensar que el hecho de haber ejercido su derecho a recurrir ha pesado más que el análisis objetivo de las pruebas. La pena pronunciada resulta extremadamente severa y difícil de comprender, incluso si se la compara con condenas dictadas en Francia en casos de terrorismo o asesinatos múltiples que han causado numerosas víctimas”.

“Bajo ninguna circunstancia la situación de Nicolás puede ser razonablemente equiparada a hechos de esa naturaleza. También llama profundamente la atención que, pese a las dudas evidentes que han marcado este proceso, el tribunal haya decidido imponer una pena incluso superior a la solicitada por el fiscal”, zanjaron.

Por último, anunciaron que presentarán recursos para apelar la sentencia y que hasta podrían acudir al Tribunal Europeo para garantizar que se respete el “derecho a un juicio justo” del imputado.

“Presentaremos los recursos que correspondan y, si es necesario, acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a cualquier instancia que garantice el respeto del derecho a un juicio justo. No dejaremos de luchar contra lo que consideramos una injusticia y por encontrar esa verdad que todos queremos”, señalaron.