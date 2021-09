Tras los ataques a migrantes ocurridos en Iquique el pasado fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó los hechos, acusó xenofobia y sostuvo que “nunca hemos perseguido como lo está haciendo Piñera y la derecha pinochetista”.

A través de la televisión estatal, el mandatario caribeño manifestó que “aquí tuvimos a miles, se calcula a más de 300 mil chilenos y chilenas, los tuvimos aquí cuando (fue) la dictadura de Pinochet y no hubo persecución, xenofobia contra los chilenos y chilenas. Además, muchos chilenos y chilenas, hermanos y hermanas, se quedaron a vivir aquí”.

“Muchos chilenos y chilenas hicieron familia aquí y los tratamos con amor. Nunca hemos perseguido como lo está haciendo el gobierno de Piñera y la derecha pinochetista a nuestros compatriotas y connacionales allá en Chile”, continuó.

En ese sentido, Maduro reiteró que determinó que “a través de la Cancillería, de inmediato, procedamos a un plan ‘Vuelta a la Patria’ de todos los venezolanos y venezolanas que están en Iquique, Chile, perseguidos, atacados por la xenofobia de una derecha pinochetista”.

“Esa no es la América del Sur de los libertadores, la de la xenofobia. No es la América del Sur de la solidaridad, no es la América del Sur cristiana que llevamos en el corazón. Esa es la derecha pinochetista, xenófoba, discriminatoria, que persigue a nuestros hermanos y hermanas. Nosotros vamos a responder por todos”, continuó.

Finalmente, el mandatario venezolano aseguró que el gobierno “responderá plenamente” por los migrantes del país caribeño que se encuentran en Chile, dándole apoyos en distintos aspectos.

“Por estos compatriotas que están en Iquique respondemos plenamente. Todo el apoyo en prestaciones sociales, todo el apoyo en salud, todo el apoyo para su regreso, todo el apoyo para sus hogares aquí. Afortunadamente estos venezolanos y venezolanas en Iquique tienen patria que los recibe, que los reclama, que los protege. Tienen patria, su patria bolivariana aquí”, concluyó.