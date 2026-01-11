Mundo nicólas maduro

“Estamos bien, somos unos luchadores”: hijo de Nicolás Maduro comparte mensaje de su padre desde la cárcel en EE.UU.

Por CNN Chile

11.01.2026 / 07:14

El hijo del líder venezolano afirmó que Nicolás Maduro se mantiene firme y en buen estado mientras permanece detenido en una cárcel federal de Estados Unidos.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder venezolano Nicolás Maduro y conocido como “Nicolasito”, aseguró este sábado que su padre se encuentra “bien” y “fuerte” mientras permanece detenido en Estados Unidos, donde está recluido en una cárcel federal.

El mandatario venezolano fue capturado el pasado 3 de enero durante una operación encabezada por fuerzas estadounidenses en Venezuela. Tras su detención, fue trasladado a Nueva York para enfrentar a la Justicia Federal, que lo acusa por cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y delitos vinculados al uso de armas.

A través de un video difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro Guerra entregó un mensaje atribuido directamente a su padre, basado en la información entregada por su equipo legal.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’“, expresó.

En el registro audiovisual, el hijo del mandatario también se refirió a las circunstancias de la operación que derivó en la captura, señalando que se utilizó una “fuerza desproporcionada”, aunque recalcó que, a su juicio, su padre no fue doblegado.

“No lo venciero. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”, manifestó Maduro Guerra.

Las declaraciones se dan en medio de un complejo escenario judicial y político, mientras se esperan nuevas definiciones por parte de la justicia estadounidense respecto del futuro del mandatario venezolano.

