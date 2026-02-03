NFL descarta operativos migratorios de ICE durante el Super Bowl LX donde se presentará Bad Bunny

La jefa de seguridad de la liga, Cathy Lanier, confirmó en conferencia de prensa la coordinación con más de 35 agencias federales, estatales y locales para el evento en Santa Clara.

(EFE) – La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, afirmó este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene operativos migratorios programados para el Super Bowl LX ni para los eventos relacionados de la semana.

La declaración se realizó en la conferencia de prensa anual donde la liga detalla los procedimientos de seguridad para el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, que se jugará el próximo domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California y en donde se presentará el multitudinario artista latino y ganador del Grammy al “mejor álbum del año”, Bad Bunny.

Coordinación multinivel para la seguridad

Lanier subrayó que más de 35 agencias federales, estatales y locales colaboran para garantizar la seguridad del evento y la comunidad circundante. “Confío en que es una relación fuerte y que prima la seguridad”, señaló la ejecutiva, quien lleva 18 meses trabajando en la planificación.

El operativo tendrá un nivel comparable al de un Mundial de fútbol o Juegos Olímpicos, con grupos de inteligencia monitoreando posibles amenazas. Lanier concluyó que “no hay ninguna amenaza que veamos como real o creíble” y que todos los equipos están listos para el partido.