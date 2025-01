Netanyahu sale en defensa de Musk tras polémico gesto asociado al nazismo: “Es un gran amigo de Israel”

(EFE).— El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, salió hoy en defensa de Elon Musk tras su presunto saludo nazi, que realizó durante la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje publicado en su cuenta de X en el que subraya el compromiso del magnate con el pueblo judío.

“Elon es un gran amigo de Israel. Visitó Israel después de la masacre del 7 de octubre, en la que los terroristas de Hamás cometieron la peor atrocidad contra el pueblo judío desde el Holocausto”, recoge el mensaje del mandatario israelí.

Netanyahu respondió así a otro mensaje publicado por Musk en X, de la que el magnate es propietario, en el que aseguraba que estaba siendo tildado de “nazi” por “izquierdistas radicales que alaban a Hamás”.

“Desde entonces (Musk) ha apoyado reiterada y enérgicamente el derecho de Israel a defenderse de los terroristas genocidas y de los regímenes que tratan de aniquilar al único Estado judío. Se lo agradezco”, sentenció el líder israelí en su texto.

Musk, que desde la campaña tiene una estrecha relación con Trump, fue uno de los invitados especiales en la ceremonia de investidura celebrada este lunes dentro del Capitolio estadounidense, junto a los dueños de las grandes tecnológicas del país.

Durante su discurso, el también consejero delegado de Tesla y SpaceX desató una enorme polémica al levantar el brazo hacia el cielo, en un gesto que muchos comparan con el saludo nazi.

.@elonmusk is being falsely smeared.

Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2025