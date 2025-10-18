Netanyahu mantiene cerrado el cruce de Rafah hasta nuevo aviso a pesar del alto al fuego

El primer ministro israelí contradice anuncios previos sobre la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto, condicionándola al cumplimiento de Hamás con el acuerdo de rehenes.

(EFE) – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, desmintiendo así los anuncios de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud que señalaban su reapertura para el lunes.

En un comunicado oficial, Netanyahu estableció que la apertura del paso dependerá exclusivamente del cumplimiento de Hamás con los acuerdos establecidos.

Condiciones para la reapertura

La decisión israelí contradice directamente la información difundida por las autoridades palestinas y respaldada por la OMS. Netanyahu fue categórico al afirmar que la reapertura se considerará dependiendo de cómo Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados, implementando así el marco acordado previamente.

Esta postura mantiene la presión sobre el grupo militante mientras continúan las negociaciones para la liberación de los rehenes israelíes.