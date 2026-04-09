Netanyahu endurece su postura sobre Líbano: “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”

El primer ministro de Israel defendió la última ofensiva en territorio libanés y aseguró que su gobierno mantendrá los ataques contra Hezbolá, tras una jornada marcada por nuevos bombardeos y cientos de víctimas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió este jueves la ofensiva militar de su país en Líbano y aseguró que las operaciones contra Hezbolá continuarán. “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”, afirmó, en medio de una nueva escalada en la frontera norte israelí.

Sus declaraciones se conocieron horas después de que el Ejército israelí informara la muerte de Alí Yusef Jarshi, identificado como el secretario personal del líder de Hezbolá, Naim Qasem, en la ola de bombardeos ejecutada durante la víspera sobre distintos puntos del territorio libanés.

Netanyahu sostuvo además que las fuerzas israelíes atacaron durante la noche una serie de supuestas infraestructuras de Hezbolá en el sur de Líbano. Según dijo, esas zonas eran utilizadas para el traslado de armas, proyectiles y sistemas de lanzamiento de cohetes, además de servir como depósitos de municiones y cuarteles del grupo.

“Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado”, señaló el jefe de gobierno israelí. En esa línea, afirmó que las operaciones seguirán “hasta devolver la seguridad completa a los residentes del norte”.

La nueva ofensiva se produjo en un escenario especialmente tenso, luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciara un alto el fuego que, según dijo, incluía a Líbano. Sin embargo, Israel descartó posteriormente que ese territorio formara parte del acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

El recrudecimiento de los ataques en Líbano ha dejado más de 1.500 muertos desde el inicio de esta última ofensiva, de acuerdo con lo reportado, mientras que la jornada más reciente cerró con más de 200 fallecidos y alrededor de 1.000 heridos en solo un día.