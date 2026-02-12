Netanyahu desiste de asistir a la primera reunión de la Junta de Paz en Washington tras encuentro con Trump

Pese a que anteriormente el Gobierno de Israel confirmó su asistencia a la primera reunión de la Junta de Paz, fechada para el 19 de febrero, el primer ministro anunció que no asistirá al encuentro luego de reunirse con Donald Trump y discutir el pacto nuclear entre Irán y Estados Unidos, en el que el mandatario estadounidense insistió en negociar un acuerdo con el país islámico. No obstante, Netanyahu no descartó participar por videoconferencia.

(EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no acudirá en persona a la reunión de la Junta de Paz para Gaza que se celebrará la próxima semana en Washington, informó su oficina en un comunicado.

No obstante, cabe la posibilidad de que participe por videoconferencia en dicho encuentro, previsto para el 19 de febrero, como lo hará -según dicha nota- el día 22, en un acto de la organización estadounidense y proisraelí AIPAC.

“El primer ministro participará de forma remota en la conferencia anual de AIPAC y, por lo tanto, no viajará a Washington la próxima semana”, detalla el texto.

Un alto funcionario israelí había confirmado con anterioridad que el primer ministro planeaba llevar a cabo la visita.

Inicialmente, el medio Axios, que citaba fuentes de la Casa Blanca, informó de que Netanyahu viajaría a EE.UU. para participar el 19 de febrero en una reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y además, se esperaba que pronunciara un discurso en la conferencia de AIPAC el próximo día 22.

El anuncio se produjo poco después de que Netanyahu abordó el avión de vuelta a Israel, tras viajar a Washington para abordar con Trump las negociaciones entre EE.UU. e Irán y firmar su adhesión a la Junta de Paz.

La Junta de Paz es un organismo internacional presidido por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.