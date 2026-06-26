Netanyahu confirma acuerdo de paz entre Israel y el Líbano: Anunció que retirará sus tropas de dos áreas del sur del país

(EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este viernes un acuerdo marco entre Israel y el Líbano para establecer “una paz y seguridad duraderas” tras negociaciones que han mantenido desde el martes las delegaciones de ambos países en Washington.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes en un mensaje pregrabado que, tras las negociaciones y el acuerdo alcanzado en Washington, las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, que no especificó, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

“Estamos permitiendo que el Ejército libanés se organice para tomar territorio. Estamos desarrollando dos zonas piloto, ambas por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel”, dijo Netanyahu sobre los puntos de repliegue.

Uno de ellos, aseguró, fuera de la “zona de seguridad”, al sur del río Litani, y el otro al norte de este río y dentro de la franja ocupada por Israel.