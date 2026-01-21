Benjamín Netanyahu acepta invitación de Donald Trump para integrar la “Junta de Paz” para Gaza

El primer ministro de Israel informó que se sumará al organismo impulsado por Washington para supervisar el plan sobre el futuro del enclave. Azerbaiyán también confirmó su participación, mientras otros países evalúan su adhesión.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este miércoles que aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para integrarse a la llamada “Junta de Paz” para Gaza, un organismo creado por Washington con el objetivo de supervisar la hoja de ruta estadounidense sobre el futuro del enclave tras la ofensiva iniciada luego de los ataques del 7 de octubre de 2023.

La confirmación se conoció luego de que, días atrás, el gobierno israelí cuestionara públicamente la conformación del organismo, con reparos sobre la inclusión de algunos miembros y acusaciones de falta de coordinación.

Qué es la “Junta de Paz” y para qué se creó

De acuerdo con los antecedentes difundidos en reportes internacionales, la “Junta de Paz” quedó planteada como un ente de supervisión del plan estadounidense para Gaza y contempla la participación de jefes de Estado. En el marco de ese diseño, la administración Trump ha cursado invitaciones a distintos países para integrarla.

En paralelo, Azerbaiyán informó que aceptó la invitación de Trump para sumarse a la instancia, con lo que formalizó su incorporación al organismo.

La creación de la “Junta de Paz” se inserta en el debate sobre el diseño de la gobernanza y seguridad en Gaza en el periodo posterior a la guerra. La iniciativa ha generado reacciones diversas, con países que confirman participación y otros que mantienen distancia o condicionan su respaldo a la letra final del esquema.