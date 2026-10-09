Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, es galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026

(CNN) — El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel elogió a Navi Pillay por su “excepcional valentía e integridad” en el ámbito jurídico y por sus “esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

En el anuncio del premio realizado este viernes, el Comité afirmó que el “compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral son constantes a lo largo de su dilatada trayectoria profesional”.

More and more conflicts are being addressed through diplomacy, treaties and legal mechanisms, rather than threats, violence and warfare. International law is a foundation for a more peaceful world. At a time of existential challenges – including more wars and conflicts than the world has seen in a long time – international law is no longer just a supplement to peace and security. It is an absolute necessity. Today Navi Pillay has been awarded the 2026 Nobel Peace Prize for her efforts to promote peace and international law. Read more about the 2026 #NobelPeacePrize: https://t.co/JMjpp1jPKc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Durante su etapa como jueza de la Corte Penal Internacional, Pillay “ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel. “Navi Pillay también ha contribuido a fortalecer las instituciones del derecho internacional”.

“Navi Pillay ha exigido responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y ha brindado esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto”, agregó. “En todos los cargos que ha ocupado, ha hecho hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el estado de derecho”.

¿Quién es Navi Pillay?

Navi Pillay es una abogada sudafricana que luchó contra el apartheid y que se convirtió en jurista internacional y ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean enjuiciados, según declaró el Comité del Premio Nobel.

Ha ejercido como jueza en los tribunales de derecho internacional más importantes del mundo, incluyendo la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Internacional de Justicia, además de haber sido Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

2026 Nobel Peace Prize laureate Navi Pillay’s commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year’s laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights and, until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Today Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time. Learn more about the 2026 #NobelPeacePrize: https://t.co/JMjpp1jPKc #NobelPeacePrize #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Antes de dedicarse al derecho internacional, desempeñó un papel fundamental en el movimiento antiapartheid en Sudáfrica, actuando como abogada defensora de activistas antiapartheid y ayudando a garantizar los derechos de los presos encarcelados en Robben Island.

También fue la primera mujer negra en formar parte del Tribunal Superior de Sudáfrica y se convirtió en la primera mujer en abrir un bufete de abogados en su provincia, Natal, en Sudáfrica.

El Comité del Nobel advierte que el derecho internacional está “bajo ataque”

Cada Premio Nobel de la Paz conlleva un poderoso mensaje imbuido del prestigio de este galardón.

Con el premio de este año, el Comité Noruego del Nobel “quiere recordar al mundo que el estado de derecho, tanto nacional como internacional, es la base del sistema que hemos establecido para lograr la paz y resolver conflictos de forma no violenta”, declaró el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Ese sistema de derecho internacional está “bajo una presión tremenda, y sus instituciones están siendo atacadas”, comentó, añadiendo: “Observamos un giro hacia la política de poder a expensas de los marcos jurídicos y el respeto global por la ley y la justicia. Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad, la confianza y la coexistencia pacífica”.

The #NobelPeacePrize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year’s laureate Navi Pillay has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Y continuó: “La historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano. Por lo tanto, los jueces —aquellos que custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos— merecen enormemente nuestro reconocimiento”.

“Pero hoy, cuando esos mismos jueces están siendo sancionados y sus instituciones están siendo atacadas, necesitamos personas con coraje, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su trabajo en el tribunal”, señaló Frydnes.

Esfuerzo para contactar a Pillay

Frydnes declaró en rueda de prensa que aún no han podido contactar con Pillay para notificarle el premio.

“Lamentablemente, hasta donde sé, no hemos podido contactar con Navi Pillay. Así que mi mensaje para ella sería: si ve que le llaman desde un número noruego, por favor, conteste”, reveló.

“Me encantaría hablar contigo muy pronto”, añadió.

Por si algún premio Nobel se lo pregunta, el prefijo telefónico internacional de Noruega es +47.

Había más de 250 candidatos nominados, cuyos nombres se mantienen en estricto secreto. La lista de nominados solo se hace pública 50 años después de la concesión del premio.