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Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, es galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026

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Navi Pillay. Getty Images

(CNN) — El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel elogió a Navi Pillay por su “excepcional valentía e integridad” en el ámbito jurídico y por sus “esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

En el anuncio del premio realizado este viernes, el Comité afirmó que el “compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral son constantes a lo largo de su dilatada trayectoria profesional”.

Durante su etapa como jueza de la Corte Penal Internacional, Pillay “ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel. “Navi Pillay también ha contribuido a fortalecer las instituciones del derecho internacional”.

“Navi Pillay ha exigido responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y ha brindado esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto”, agregó. “En todos los cargos que ha ocupado, ha hecho hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el estado de derecho”.

¿Quién es Navi Pillay?

Navi Pillay es una abogada sudafricana que luchó contra el apartheid y que se convirtió en jurista internacional y ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean enjuiciados, según declaró el Comité del Premio Nobel.

Ha ejercido como jueza en los tribunales de derecho internacional más importantes del mundo, incluyendo la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Internacional de Justicia, además de haber sido Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Antes de dedicarse al derecho internacional, desempeñó un papel fundamental en el movimiento antiapartheid en Sudáfrica, actuando como abogada defensora de activistas antiapartheid y ayudando a garantizar los derechos de los presos encarcelados en Robben Island.

También fue la primera mujer negra en formar parte del Tribunal Superior de Sudáfrica y se convirtió en la primera mujer en abrir un bufete de abogados en su provincia, Natal, en Sudáfrica.

El Comité del Nobel advierte que el derecho internacional está “bajo ataque”

Cada Premio Nobel de la Paz conlleva un poderoso mensaje imbuido del prestigio de este galardón.

Con el premio de este año, el Comité Noruego del Nobel “quiere recordar al mundo que el estado de derecho, tanto nacional como internacional, es la base del sistema que hemos establecido para lograr la paz y resolver conflictos de forma no violenta”, declaró el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Ese sistema de derecho internacional está “bajo una presión tremenda, y sus instituciones están siendo atacadas”, comentó, añadiendo: “Observamos un giro hacia la política de poder a expensas de los marcos jurídicos y el respeto global por la ley y la justicia. Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad, la confianza y la coexistencia pacífica”.

Y continuó: “La historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano. Por lo tanto, los jueces —aquellos que custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos— merecen enormemente nuestro reconocimiento”.

“Pero hoy, cuando esos mismos jueces están siendo sancionados y sus instituciones están siendo atacadas, necesitamos personas con coraje, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su trabajo en el tribunal”, señaló Frydnes.

Esfuerzo para contactar a Pillay

Frydnes declaró en rueda de prensa que aún no han podido contactar con Pillay para notificarle el premio.

“Lamentablemente, hasta donde sé, no hemos podido contactar con Navi Pillay. Así que mi mensaje para ella sería: si ve que le llaman desde un número noruego, por favor, conteste”, reveló.

“Me encantaría hablar contigo muy pronto”, añadió.

Por si algún premio Nobel se lo pregunta, el prefijo telefónico internacional de Noruega es +47.

Había más de 250 candidatos nominados, cuyos nombres se mantienen en estricto secreto. La lista de nominados solo se hace pública 50 años después de la concesión del premio.

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