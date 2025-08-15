Natanael Cano en el ojo de la polémica: golpeó a su DJ y destrozó su laptop en pleno escenario

El incidente, registrado en videos que se viralizaron en redes sociales, provocó la condena del Consejo Mexicano de DJs, que acusó al artista de 24 años de actos de violencia y pidió suspender temporalmente la difusión de sus canciones.

El reconocido exponente de los corridos tumbados, Natanael Cano, enfrenta críticas y llamados a boicot tras un violento episodio durante su presentación en el “Baja Beach Fest” de Rosarito, Baja California, México.

Según videos difundidos en redes sociales, el artista de 24 años golpeó a su DJ y destrozó la laptop con la que operaba el show, luego de enfrentar fallas técnicas en medio de su actuación.

En las imágenes se ve al cantante lanzar el equipo contra el suelo, pisotearlo y luego exhibirlo al público, que reaccionó entre gritos y abucheos.

“Mira pendejo, quítense, yo no me voy a ir a la mi**da pendejo”, se le escucha decir a Cano desde el micrófono, antes de continuar con su presentación.

Natanael Cano demostrando que el éxito y el dinero no te compran educación.

Consejo de DJs llama a suspender a Cano

La reacción no tardó en llegar. El Consejo Mexicano de DJs A.C. emitió un comunicado condenando el hecho y llamando a suspender temporalmente la reproducción de la música del intérprete.

“Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables”, señaló la organización, que también denunció agresiones verbales y físicas contra el DJ y la destrucción de su herramienta de trabajo.

El episodio, ocurrido el 11 de agosto, se suma a una serie de polémicas que han marcado la carrera de Cano, uno de los artistas más influyentes y a la vez más controvertidos del género que él mismo ayudó a popularizar.