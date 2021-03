La cultura y el espectáculo ha sido uno de los gremios más afectados por la crisis derivada del COVID-19 ante la ausencia de eventos debido a las restricciones sanitarias.

Ante esto, el pasado 4 marzo, profesionales del área cultural se tomaron el Teatro del Odeón, uno de los recintos más antiguos y relevantes de París, con el objetivo de reclamar más ayudas económicas al sector por la pandemia que se extiende nuevamente por toda Francia.

A tres semanas del hecho, los manifestantes organizaron un acto simbólico y artístico que contó con el despliegue de cientos de músicos con instrumentos orquestales y coros.

En la instancia, los artistas interpretaron El pueblo unido, jamás será vencido, una de las canciones protesta más emblemáticas del repertorio chileno creada por el músico nacional Sergio Ortega y Quilapayún.

Este concierto, en el que iban a participar músicos de la Ópera de París, reunió a un grupo de personas frente al establecimiento. Sin embargo, las reuniones de más de seis personas están prohibidas al aire libre en la capital francesa. Tanto es así que, según información de la cadena BFMTV, la policía intervino para pedir a los espectadores y manifestantes que se dispersaran, sin mucho éxito.

Según medios franceses, cerca de 50 personas están alojando desde principios de marzo en el teatro. En su fachada colgaron pancartas que dicen “cultura sacrificada” o “retirada de la reforma del seguro de desempleo”.

Revisa algunos registros de la intervención:

Very powerful scene in #Paris, in front of the occupied #Odeon Theatre, where, at the end of the support concert, the musicians and the audience sang the Chilean revolutionary song "El Pueblo Unido"! Video from our live stream. #occupationodeon pic.twitter.com/6At78fAIPl

— CND Global (@cnd_global) March 27, 2021