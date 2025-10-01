Murió la reconocida investigadora de chimpancés Jane Goodall a los 91 años

La etóloga falleció por causas naturales.

Este miércoles se informó sobre la muerte de la reconocida etóloga británica Jane Goodall a los 91 años debido a causas naturales.

El Instituto Jane Goodall publicó que Goodall se encontraba en California (Estados Unidos), como parte de una gira de conferencias en el país.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, añadieron.

Durante su carrera, la etóloga desarrolló un trabajo fundamental en el estudio de chimpancés y fue defensora de los animales.

Su labor “contribuyó a ampliar la comprensión mundial del comportamiento y las emociones animales”, indicó CNN.

En esa línea, los estudios de campo que desarrolló junto a chimpancés “no solo rompieron barreras para las mujeres y cambiaron la forma en que los científicos estudian a los animales, sino que documentaron emociones y rasgos de personalidad dentro de estos primates que desdibujaron la línea entre los humanos y el reino animal”.