Un increíble registro fue tomado en Siria, en la ciudad de Jindires, luego de que tras una serie de derrumbes de edificios, una madre diese a luz mientras aún se encontraba enterrada bajo un montón de escombros, tras el terremoto de magnitud 7,8 que ya deja como saldo más de 5.000 víctimas fatales.

Las imágenes muestran cómo el recién nacido es llevado a un lugar seguro en los brazos de un hombre.

Sin embargo, mientras la hija fue rescatada, la madre no habría corrido la misma suerte y habría fallecido momentos después del trabajo de parto.

De acuerdo a los medios locales, la madre comenzó a dar a luz durante el terremoto.

La cifra de muertos tras el terremoto en Turquía y Siria ya asciende a más de 5 mil y los heridos se cuentan en decenas de miles, según las autoridades.

Miles de edificios colapsaron en ambos países y las agencias de ayuda están especialmente preocupadas por el noroeste de Siria, donde más de 4 millones de personas ya dependían de la asistencia humanitaria.

⚠️ BREAKING: Baby born under earthquake rubble has been rescued in Aleppo, Syria.

