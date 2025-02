Muere Boris Spassky, campeón soviético de ajedrez que perdió la famosa partida de la Guerra Fría contra Bobby Fischer

(EFE/CNN Chile).— Boris Spassky, exjugador ruso nacionalizado francés, campeón del mundo entre 1969 y 1972 y protagonista de uno de los duelos más recordados de la historia del ajedrez, contra el estadounidense Bobby Fisher, falleció este jueves a los 88 años.

La muerte del exjugador prodigio del ajedrez fue anunciada en redes sociales por la Federación Internacional de Ajedrez, quienes no detallaron la causa del deceso.

“Conocido por su estilo de juego universal y sus inolvidables partidas, dejó una marca indeleble en el juego. (…) Su legado inspirará por siempre a los ajedrecistas de todo el mundo. Descansa en paz, Boris Spassky. Tus contribuciones al ajedrez nunca serán olvidadas”, escribieron en la publicación.

Spassky jugó siete veces para el equipo olímpico de la extinta Unión Soviética (1962-1968), aunque en 1976 emigró a Francia y se nacionalizó francés, hasta llegar a competir para los galos entre 1984 y 1988.

Ostenta el título de décimo campeón del mundo, un reinado que terminó en 1972 en Reikiavik, Islandia, cuando se enfrentó en el tablero al prodigio Bobby Fisher, en un duelo que entró en la historia por el contexto geopolítico en plena Guerra Fría.

Spassky perdió y con su derrota se acabaron varias décadas de dominio soviético en el ajedrez.

Remembering a Chess Legend: Boris Spassky (1937–2025)

The chess world mourns the loss of Boris Spassky, the 10th World Champion and one of the greatest players of all time. A true prodigy, Spassky became a Grandmaster at 18 and claimed the World Chess Championship title in 1969.

